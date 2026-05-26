Від смужок пергаменту до розумних механізмів: чим дивували перші у світі закладки до книг

Історія закладок для книжок почалася задовго до появи сучасних книжок і навіть друкарства. Ще у Середньовіччі монахи та читачі вигадували різні способи, аби не загубити сторінку, на якій зупинилися. Деякі з цих винаходів були настільки продуманими, що нагадували справжні "технології" свого часу.

Якими були перші закладки в книжках і чому деякі з них випередили свій час, йдеться у матеріалі Smarthistory.

Які є різновиди закладок в книжках?

Першими закладками були так звані "статичні". Їх прикріплювали до певної сторінки назавжди, адже виготовляли шляхом невеликого надрізу в кутку сторінки, після чого смужку пергаменту проводили через невеликий надріз, а потім складали назовні, щоб вона стирчала з книги. Такі позначки допомагали швидко знаходити потрібний розділ, але водночас псували книгу.

До речі, трішки менш нав'язливий варіант, передбачав не вирізання, а приклеювання крихітної смужки пергаменту до довгої сторони сторінки. Ці так звані закладки "на передньому краї" могли навіть бути заповнені додатковою інформацією, наприклад, який розділ починався з позначеного місця.

Згодом з'явилися рухомі закладки, які можна було переносити між сторінками. Вони були більш практичними. А особливо незвичними були закладки у формі серця, які чіплялися за сторінку.

Частину таких виробів, за даними дослідників, у XX столітті вирізали черниці зі старовинних рукописів, через що деякі книги були пошкоджені. А суттєвим недоліком таких закладок було те, що їх можна було відокремити від сторінки, а тому багато з них випадали або читач ніколи не вставляв їх назад.



Як виглядали закладки у формі серця / Фото Smarthistory (Бродер Герарт, "Життєпис святої Христини Дивовижної та святої Лутгарди")

Розв'язанням проблеми рухомої закладки стала "реєстрова закладка". Вони була схожа на павука із замкненими лапками, яка була закріплена у верхній частині палітурки. Вона дозволяла читачам позначати кілька місць у книзі.

Чому найбільше вражали саме "розумні закладки"?

Однак найбільше істориків вразили так звані "розумні" закладки. Їх ще називали мультидинамічними закладками, адже вони складалися зі шнурка та маленького диска з цифрами. Такий механізм дозволяв читачеві запам'ятати не лише сторінку, а й конкретну колонку та рядок тексту, де він зупинився.

Як і у випадку із "закладкою-павуком", вона має шнурок, прикріплений до верхньої частини палітурки. Це дозволяло читачеві позначити певну сторінку.

Другий компонент робив цю закладку розумною: диск із написаними на ньому цифрами від 1 до 4, поміщений у крихітний чохол. Читач тягнув маркером вниз уздовж шнурка, доки плоска верхівка не досягала рядка, де він зупинився на читанні.



Розумна закладка у Середньовіччі / Скриншот з роботи Гілберта де Ла Порре, Коментар до послання Павла (Бібліотека Хоутона, Гарвардський університет)

Це було особливо важливо для середньовічних книг, у яких текст часто розміщувався одразу у кількох колонках. Відомо, що до наших днів збереглося лише близько 35 таких обертових закладок (невеликий пергаментний диск із чотирма цифрами та крихітним отвором посередині). Одна з них у 2005 році навіть пішла з аукціону Sotheby's за 11 тисяч доларів.

