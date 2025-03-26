Від "невдахи" до бестселера за добу: як одна дитина змінила життя письменника в США

Американський сегмент інтернету розриває історія Джонатана Стенлі – письменника, який за кілька днів з ноунейма перетворився на автора бестселера. І це трапилося через одну дівчинку, яка мріє стати письменницею.

Усе почалося з того, що Стенлі приїхав в одну з книгарень, аби презентувати свою книгу, проте ніхто до нього не прийшов. Як книга письменника раптом стала бестселером – розповідає 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Бобрікової.

Цікаво 104-річна жінка назвала три слова, які розкривають таємницю довголіття

Одне відео змінило усе

У книгарні Джонатана Стенлі побачила Тейлор Мей – блогерка і мама трьох дітей. Вона зняла відео, на якому видно, як письменник сидить біля десятків своїх книг, але ніхто до нього не підходить. І це відео вона опублікувала в мережі Tik Tok.

Джонатан Стенлі у книгарні: дивіться відео

Джонатан Стенлі написав книгу "Цілеспрямоване виконання" – мотиваційний нон-фікшн. Тейлор поцікавилася тим, що за книгу написав автор, а її донька Еллі, котра мріє бути письменницею, придбала книгу і підписала її в Стенлі. Автор залишив їй миле побажання і всім цим мама дівчинки також поділилася у мережі.

За першу добу відео з книгарні зібрало 54 мільйони переглядів. Зараз це відео переглянули понад 72 мільйони разів.

Багатьох людей розчулила історія письменника, тому вони вирішили підтримати його, придбавши книгу. За 4 дні "Цілеспрямоване виконання" стала бестселером на всіх платформах, включно з Amazon. У мережі пишуть, що тираж книги уже скінчився.

Сам же письменник подякував усім за підтримку і розповів, що втратив роботу і вклав усі сили у книгу, аби допомогти змінити чиєсь життя. А читачі кажуть, що книга і справді хороша та варта прочитання. За дві доби на його сторінку в TikTok підписалися майже 700 тисяч людей.

Реакція письменника на популярність: дивіться відео

#gratitude #purposefulperformance #viralvideo #humanatwork #tiktokcommunity ♬ original sound - Jonathan Stanley @purposefulperformance Yesterday, my life changed. After my book signing at Barnes & Noble, something unexpected happened. A single TikTok video went viral—30 million views and over 4.1 million likes, and my account grew from 1 follower to over 208,000 in less than 24 hours. My first video has already passed 1 million views. And then the unthinkable: My book soared to the top of the Amazon bestseller lists in multiple categories. But it wasn’t the numbers that moved me to tears yesterday. It was you. I’ve received thousands of messages—so many I can’t keep up. Words of encouragement. Stories of hope. Notes from people who said the book changed their perspective… helped them become better leaders… and reminded them of the importance of bringing humanity back into the workplace. When I wrote this book, I had a straightforward hope: That it would help just one person. That someone, somewhere, might read it and realize they’re not alone. That caring, compassionate leadership isn’t soft—it’s powerful. As leaders, our responsibility isn’t just managing outcomes; it's uplifting those who make those outcomes possible. I never imagined this kind of response. And in a world that can often feel lonely, especially as a first-time author… You made me feel seen. You changed my life. And I’ll never forget it. To everyone who has read the book, left a comment, shared a kind word, or reached out with a story— Thank you from the bottom of my heart. I am humbled. I am overwhelmed. I am so incredibly grateful. #thankyou

Автор каже, що у підсумку книга змінила життя. Зокрема і його – всього лише за кілька днів.