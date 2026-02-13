П'ятниця 13-го настала: смішні картинки, які покращать настрій

П'ятниця 13-го стала вже давно стала для багатьох приводом насторожитися й чекати якихось негативних подій. Та для інших – це спосіб пожартувати та покращити настрій, оскільки комбінація числа та дня в календарі не несе в собі ніякого негативу.

Деякі люди є досить забобонними, тому справді в п’ятницю 13-го намагаються не планувати ніяких важливих справ, бо бояться, що їх спіткає якась біда, пише 24 Канал.

Навколо цього дня зберігається чимало забобонів, тому люди, які не вірять в цю дату, вже встигли придумати багато мемів та смішних картинок. У п’ятницю 13-го вони стають вірусними й дозволяють посміятися над власними страхами.

Які є смішні картинки з п’ятницею 13-го?





Картинки для покращення настрою / Фото Pinterest



Чому всі бояться п’ятниці 13-го?

Страх перед цією датою має власну назву – параскаведекатріафобія. Коріння сягає ще давніх вірувань та релігійних традицій.

Число 13 здавна вважалося нещасливим. У багатьох кульутрах воно порушує ідеальну гармонію чисел (12 місяців у році, 12 знаків зодіаку). А п’ятниця в християнській традиції вважається днем страждання, оскільки в цей день, за біблійними переказами, було розіп’ято Ісуса Христа.

У масовій культурі страх посилили фільми жахів, зокрема культова стрічка "П’ятниця 13-те", після якої ця дата остаточно закріпилася як містична. Проте жодних наукових підтверджень того, що цей день неуспішний – немає. Тому цей день лише є приводом для гумору, а не паніки.

