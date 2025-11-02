"Лимонна лихоманка": у monobank показали, хто виграв 4 BMW, квартиру та чек на мільйон гривень
- 2 листопада monobank вручив призи переможцям розіграшу: 4 автомобілі BMW, квартиру та чек на 1 мільйон гривень.
- Олег Гороховський показав фото переможців, які отримали свої нагороди.
Співзасновник monobank Олег Гороховський показав переможців розіграшу з лимонами, який відбувся у жовтні. Щасливцям уже вручили їхні призи: автівки BMW, квартиру та чек на мільйон гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Олега Гороховського.
Коли переможцям "лимонної лихоманки" monobank вручив призи?
Олег Гороховський зазначив, що 2 листопада банк урочисто вручив нагороди власникам чотирьох автомобілів, квартири та чека на 1 мільйон гривень.
Усі переможці мали дуже щасливий вигляд, і ми також радіємо, що лимонне божевілля закінчилося на такій чудовій ноті,
– написав співзасновник monobank.
На фото, які виклав у себе в телеграм-каналі Гороховський, можна побачити, як люди позують коло своїх новеньких BMW, а також тримають в руках сертифікати на квартиру та чек на мільйон гривень.
Переможці розіграшу з лимонами від monobank отримали призи / Фото з телеграм-каналу Олега Гороховського
Що відомо про розіграш з лимонами від monobank?
monobank 16 жовтня запустив інтерактивний розіграш на честь досягнення 10 мільйонів користувачів. Завданням учасників, які вирішили позмагатися за призи, було знайти лимони в мобільному застосунку банку.
Якщо люди знаходили 10 лимонів у застосунку monobank, то ставали учасниками розіграшу 50 iPhone 17, а, знайшовши 50 лимонів, могли позмагатися за 1 мільйон гривень.
Пізніше банк збільшив призовий фонд, включивши автомобілі BMW 3, квартиру від Inzhur REIT і 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ. Щоб отримати ці призи, потрібно було знайти ще лимони, окрім минулих 50, в monoмаркеті.
До 18 жовтня всі 51-ші лимони було знайдено. А 20 і 21 жовтня відбулися розіграші сто iPhone, 1 мільйона гривень та поїздки до Діснейленду.