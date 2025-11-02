"Лимонна лихоманка": у monobank показали, хто виграв 4 BMW, квартиру та чек на мільйон гривень

Співзасновник monobank Олег Гороховський показав переможців розіграшу з лимонами, який відбувся у жовтні. Щасливцям уже вручили їхні призи: автівки BMW, квартиру та чек на мільйон гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Олега Гороховського.

Коли переможцям "лимонної лихоманки" monobank вручив призи?

Олег Гороховський зазначив, що 2 листопада банк урочисто вручив нагороди власникам чотирьох автомобілів, квартири та чека на 1 мільйон гривень.

Усі переможці мали дуже щасливий вигляд, і ми також радіємо, що лимонне божевілля закінчилося на такій чудовій ноті,

– написав співзасновник monobank.

На фото, які виклав у себе в телеграм-каналі Гороховський, можна побачити, як люди позують коло своїх новеньких BMW, а також тримають в руках сертифікати на квартиру та чек на мільйон гривень.

Переможці розіграшу з лимонами від monobank отримали призи / Фото з телеграм-каналу Олега Гороховського

Що відомо про розіграш з лимонами від monobank?