И речь идет о Храме Артемиды и Александрийском маяке – 2 чуда света, для которых день 21 июля является одинаково трагическим. Почему именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на книгу "Семь чудес античного мира".

Интересно Иллюстрации королевы Дании украсили безумно популярную по всему миру книгу: как это произошло

Черный день для чудес света

Храм Артемиды в Эфесе – одна из культовых святынь Древней Греции. Однако его разрушения происходили трижды. Впервые храм разрушило наводнение. Во второй раз – пожар. Поджигателем был Герострат, который хотел таким образом вписать свое имя в историю. Что ж, у него получилось.

Третье разрушение храма произошло во время атаки гуннов, а окончательно в V веке он был уничтожен Иоанном Златоустом как "место языческого обряда".

По одной из версий, поджог второго храма Геростратом состоялся в ночь с 20 на 21 июля 356 года до нашей эры. Греческие легенды повествовали, что в эту ночь на свет как раз появился Александр Македонский, поэтому Артемида была занята именно этим, а не спасением святыни в свою честь.

Александрийский маяк был построен в III веке до нашей эры на острове Фарос и был тогдашней вершиной архитектуры и инженерии, ведь маяк был самым высоким сооружением в мире. 21 июля 365 года маяк впервые подвергся серьезным разрушениям в результате землетрясения. После этого сооружение восстанавливали. То есть в первоначальном виде оно было утрачено. На протяжении веков землетрясения периодически наносили маяку ущерб и в XIV веке окончательно его разрушили.



Компьютерная реконструкция Александрийского маяка / Фото Википедии

Хотя стоит отметить, что даты являются условными, однако принято считать, что события, о которых мы рассказали, случились именно 21 июля. Поэтому эту дату можно назвать "черным днем" для чудес света. Лишь одно из древних чудес света сохранилось до сегодня – и это пирамиды в Гизе, что в Египте.