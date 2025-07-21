І мова йде про Храм Артеміди та Александрійський маяк – 2 дива світу, для яких день 21 липня є однаково трагічним. Чому саме – розповідає 24 Канал з посиланням на книгу "Сім чудес античного світу".

Цікаво Ілюстрації королеви Данії прикрасили шалено популярну по всьому світу книгу: як це сталось

Чорний день для чудес світу

Храм Артеміди в Ефесі – одна з культових святинь Стародавньої Греції. Однак його руйнування відбувалися тричі. Вперше храм зруйнувала повінь. Вдруге – пожежа. Палієм був Герострат, який хотів таким чином вписати своє ім'я в історію. Що ж, у нього вийшло.

Третє руйнування храму відбулося під час атаки гунів, а остаточно у V столітті він був знищений Іваном Златоустим як "місце поганського обряду".

За однією з версій, підпал другого храму Геростратом відбувся у ніч з 20 на 21 липня 356 року до нашої ери. Грецькі легенди оповідали, що в цю ніч на світ якраз з'явився Александр Македонський, тому Артеміда була зайнята саме цим, а не порятунком святині на свою честь.

Александрійський маяк був збудований у ІІІ столітті до нашої ери на острові Фарос та був тогочасною вершиною архітектури та інженерії, адже маяк був найвищою спорудою у світі. 21 липня 365 року маяк вперше зазнав серйозних руйнувань унаслідок землетрусу. Після цього споруду відновлювали. Тобто у первісному вигляді вона була втрачена. Упродовж століть землетруси періодично завдавали маяку шкоди і в XIV столітті остаточно його зруйнували.



Комп'ютерна реконструкція Александрійського маяка / Фото Вікіпедії

Хоча варто відзначити, що дати є умовними, проте прийнято вважати, що події, про які ми розповіли, трапилися саме 21 липня. Тому цю дату можна назвати "чорним днем" для чудес світу. Лише одне зі стародавнії чудес світу збереглося до сьогодні – і це піраміди в Гізі, що в Єгипті.