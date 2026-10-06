Впоследствии они сменили его на короткую название, ставшую легендарной. О том, под каким названием группа ABBA выступала до обретения мировой популярности, рассказывает 24 Канал.

Как называлась группа до ABBA

Как отмечается на официальном сайте ABBA, в 1970 году Агнета Фельтског, Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад впервые выступили вместе как кабаре-коллектив Festfolk, что со шведского означает "любители вечеринок".

Это название также было похоже на "fästfolk" – шведское сленговое слово 1970-х годов, означавшее "помолвленные пары". Это было особенно уместно, ведь четверо музыкантов составили две пары. Однако этот первый совместный проект оказался неудачным, и впоследствии идею постоянной группы отложили.

Когда музыканты вновь объединились, они использовали название Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Оно оказалось слишком длинным и неудобным, поэтому менеджер Стиг Андерсон начал использовать сокращение ABBA, составленное из первых букв имен участников.

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Участники группы ABBA / Фото GettyImages

Однако здесь возникла неожиданная проблема. Как пишет Billboard, ABBA уже было названием шведской компании, занимавшейся производством рыбных консервов. Компания носила такое название задолго до появления группы.

Представители группы обратились к компании, чтобы получить разрешение на использование названия. К счастью для музыкантов, там не возражали, и впоследствии ABBA стала официальным названием группы.

Нам пришлось попросить разрешения, и на заводе ответили: "Хорошо, если только вы не заставите нас стыдиться того, что вы делаете". Думаю, мы справились хорошо,

– поделилась Фельтског.

В 1974 году музыканты победили на "Евровидении" с песней "Waterloo", после чего они стали популярны далеко за пределами Швеции.