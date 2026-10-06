Згодом вони змінили її на коротку назву, яка стала легендарною. Про те, під якою назвою гурт ABBA виступав до світової популярності, розповідає 24 Канал.

Як гурт називався до ABBA

Як зазначається на офіційному вебсайті ABBA, у 1970 році Агнета Фельтског, Бенні Андерссон, Бйорн Ульвеус та Анні-Фрід Лінгстад уперше виступили разом як кабаре-колектив Festfolk, що зі шведської означає "любителі вечірок".

Ця назва також була схожою на "fästfolk" - шведське сленгове слово 1970-х років, що означало "заручені пари". Це було особливо доречно, адже четверо музикантів утворили дві пари. Однак цей перший спільний проєкт виявився невдалим, і згодом ідею постійного гурту відклали.

Коли музиканти знову об'єдналися, вони використовували назву Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Вона виявилася занадто довгою та незручною, тому менеджер Стіг Андерсон почав використовувати скорочення ABBA, складене з перших літер імен учасників.

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Учасники гурту ABBA / Фото GettyImages

Проте тут виникла несподівана проблема. Як пише Billboard, ABBA вже була назвою шведської компанії, яка займалася консервованою рибою. Компанія мала таку назву задовго до появи гурту.

Представники гурту звернулися до компанії, щоб отримати дозвіл використовувати назву. На щастя для музикантів, там не заперечували, і згодом ABBA стала офіційною назвою гурту.

Нам довелося попросити дозволу, і на заводі відповіли: "Гаразд, якщо тільки ви не змусите нас соромитися того, що ви робите". Гадаю, ми впоралися добре,

– поділилася Фельтског.

У 1974 році музиканти перемогли на Євробаченні з піснею "Waterloo", після чого вони стали успішними далеко за межами Швеції.