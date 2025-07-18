Казак, гетман, джентльмен: как Александр Усик рассказывает об Украине через свои образы
- Александр Усик использует исторические костюмы, чтобы подчеркнуть свою украинскую идентичность и патриотизм, появляясь в традиционных образах, как современный казак, гетман и джентльмен.
- Его костюмы, включая современный казацкий образ, гетманский наряд и костюм с крымскотатарской вышивкой, созданы для подчеркивания национальной идентичности и исторических корней.
Александр Усик не только защищает честь Украины в ринге, но и активно демонстрирует свою национальную идентичность через образы, которые он выбирает. Его исторические костюмы стали отдельным проявлением патриотизма, символизма и глубокого уважения к своему происхождению.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Костюм современного казака
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик перед поединком с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли", появился в эксклюзивном образе, созданном специально для него дизайнером Эльвирой Гасановой.
Усик был одет в длинный пиджак с кейпом, а главным элементом образа стала традиционная каракулевая шапка.
Усик появился на пресс-конференции в образе современного казака / Фото GettyImages
В своем Instagram дизайнер бренда Damirli отметила, что этот костюм олицетворяет новую Украину – страну, которая встает после боли, не забывая своих корней.
Заметим, что образ Усика был подобен наряду, который носил гетман Павел Скоропадский.
Гетман
Александр Усик неоднократно примерял на себя образы украинского казачества и Запорожской Сечи. Так, 18 мая 2024 года в Эр-Рияде перед первым боем с Тайсоном Фьюри боксер вышел в кунтуше ярко-зеленого оттенка с желтыми вставками и характерными разрезами на рукавах, а также в меховой гетманской шапке с перьями спереди.
Усик в образе гетмана / Фото GettyImages
Белый костюм с контрастной вышивкой
На одной из пресс-конференций Усик продемонстрировал элегантный наряд – белоснежный костюм с выразительной черной вышивкой. Этот образ одновременно подчеркивал его корни и показывал, что бокс – это спорт для настоящих джентльменов.
Усик в костюме с вышивкой / Фото GettyImages
Вышивка на костюме была стилизована под крымскотатарские мотивы, поскольку Усик родом из Крыма.
Казак
В августе 2022 года, перед боем с Энтони Джошуа, Усик появился на пресс-конференции в аутентичном образе украинского казака. Он был одет в шаровары, вышиванку с красной вышивкой, коричневый кожаный пояс и сапоги.
Усик в образе казака / Фото GettyImages
Образ дополняла традиционная прическа оселедец. В этом наряде он спел "Ой, у лузі червона калина...".