Из Броваров до Киева без пересадок: каким был необычный трамвай на бензине и почему он исчез

Этот необычный трамвай называли Дарницким мототрамваем или просто "Примусом". О том, как работал этот необычный бензотрамвай и почему он исчез, рассказывает 24 Канал.

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Как в Киеве появился бензиновый трамвай

Идея проложить трамвайную линию между Киевом, Дарницей и Броварами возникла в конце XIX века. В то время добраться с левого берега до столицы можно было преимущественно на пароходах. В будние дни ими пользовались до 1,5 тысячи пассажиров, а в выходные и праздничные дни – до 5 тысяч.

В 1908 году инженер Валерий Тимченко обратился в Министерство внутренних дел, чтобы получить разрешение на строительство новой транспортной линии. Сначала для нее планировали использовать конную тягу, но впоследствии от этой идеи отказались.

Весной 1911 года Тимченко получил разрешение на использование вагонов с бензиновыми двигателями. Для них также обустроили специальное депо в районе Никольской слободки.

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Движение открыли 8 мая 1912 года. Первый маршрут пролегал от Передмостовой слободки через Никольскую слободку до Дарницы. Вагоны для трамвая приобрели за рубежом.

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Бензиновый трамвай в Киеве / Архивная фотография

В октябре 1912 года линию продлили через Днепр до Церкви Рождества, которая располагалась на месте современной Почтовой площади. А уже в 1913 году трамвай начал курсировать до Броваров.

Сколько пассажиров перевозил необычный трамвай

Бензиновый трамвай постепенно стал важной частью транспортного сообщения между Киевом и окрестными населенными пунктами. Осенью 1916 года им ежедневно пользовались около 12 тысяч пассажиров.

Однако летом 1920 года движение пришлось остановить. Причиной стало разрушение мостов через Днепр во время отступления польских войск.

Возобновить работу трамвая удалось только 10 мая 1925 года. Для этого сначала восстановили мосты через реку.

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Ежедневно бензиновым трамваем пользовались около 12 тысяч пассажиров / Архивная фотография

Впоследствии бензиновый транспорт начали постепенно заменять электрическим. В 1926 году электрифицировали участок от Почтовой площади до Никольской слободки. Работы на других участках линии продолжили в последующие годы.

Примерно 10 ноября 1934 года открыли движение электрических трамваев до Броваров. С тех пор бензиновые вагоны на прежних маршрутах Дарницкого мототрамвая уже не использовались.

Дарницкий мототрамвай перестали использовать в 1934 году / Архивная фотография

Окончательно движение по трамвайной линии прекратили в сентябре 1941 года. Это произошло после подрыва мостов через Днепр во время отступления Красной армии.

После Второй мировой войны бывшие линии и депо бензинового трамвая не восстанавливали. Часть территории бывшего депо впоследствии использовали для других нужд.