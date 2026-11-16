З Броварів до Києва без пересадок: яким був незвичайний трамвай на бензині та чому він зник

Незвичайний трамвай називали Дарницьким мототрамваєм або просто "Примусом". Про те, як працював незвичайний бензотрамвай і чому він зник, розповідає 24 Канал.

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Як у Києві з'явився бензиновий трамвай

Ідея прокласти трамвайну лінію між Києвом, Дарницею та Броварами виникла наприкінці XIX століття. На той час дістатися з лівого берега до столиці можна було переважно пароплавами. У будні ними користувалися до 1,5 тисячі пасажирів, а у вихідні та святкові дні – до 5 тисяч.

У 1908 році інженер Валерій Тимченко звернувся до Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати дозвіл на будівництво нової транспортної лінії. Спочатку для неї планували використовувати кінну тягу, але згодом від цієї ідеї відмовилися.

Навесні 1911 року Тимченко отримав дозвіл на використання вагонів із бензиновими двигунами. Для них також облаштували спеціальне депо в районі Микільської слобідки.

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Рух відкрили 8 травня 1912 року. Перший маршрут пролягав від Передмостової слобідки через Микільську слобідку до Дарниці. Вагони для трамвая придбали за кордоном.

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Бензиновий трамвай у Києві / Архівне фото

У жовтні 1912 року лінію продовжили через Дніпро до Церкви Різдва, яка розташовувалася на місці сучасної Поштової площі. А вже у 1913 році трамвай почав курсувати до Броварів.

Скільки пасажирів перевозив незвичайний трамвай

Бензиновий трамвай поступово став важливою частиною транспортного сполучення між Києвом та навколишніми населеними пунктами. Восени 1916 року ним щодня користувалися близько 12 тисяч пасажирів.

Однак улітку 1920 року рух довелося зупинити. Причиною стало руйнування мостів через Дніпро під час відступу польських військ.

Відновити роботу трамвая вдалося лише 10 травня 1925 року. Для цього спочатку відбудували мости через річку.

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Щодня бензиновим трамваєм користувалися близько 12 тисяч пасажирів / Архівне фото

Згодом бензиновий транспорт почали поступово замінювати електричним. У 1926 році електрифікували ділянку від Поштової площі до Микільської слобідки. Роботи на інших частинах лінії продовжили у наступні роки.

Приблизно 10 листопада 1934 року відкрили рух електричними трамваями до Броварів. Відтоді бензинові вагони на колишніх маршрутах Дарницького мототрамвая вже не використовували.

Дарницький мототрамвай припинили використовувати у 1934 році / Архівне фото

Остаточно рух трамвайною лінією припинили у вересні 1941 року. Це сталося після підриву мостів через Дніпро під час відступу Червоної армії.

Після Другої світової війни колишні лінії та депо бензинового трамвая не відновлювали. Частину території колишнього депо згодом використали для інших потреб.