Билл Гейтс заявил, что только 3 профессии выживут в эпоху ИИ: какая работа останется для людей

Искусственный интеллект внедряют едва ли не в каждый аспект технологий. Многие обеспокоены тем, что ИИ в ближайшем будущем может занять рабочие места людей.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что опасения относительно ИИ могут оправдаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide. Недавно Гейтс заявил, что искусственный интеллект заменит человека в большинстве вещей.

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Какие профессии останутся в эпоху ИИ

Однако миллиардер отметил, что по меньшей мере три профессии потребуют человеческой руки, а не искусственного интеллекта.

Несмотря на отчеты и заявления определенного класса технологов о том, что кодирование станет сферой деятельности ИИ, Гейтс считает, что люди необходимы для кодирования, поэтому профессия программиста не исчезнет.

Он сказал, что программисты все равно будут нужны, поскольку им придется разбираться в логике работы ИИ, чтобы понимать, работает он правильно или "совсем тупит".

Программисты, по его словам, останутся ключевыми в поиске и исправлении ошибок, улучшении алгоритмов и развитии ИИ.

По мнению Гейтса, эксперты в области энергетики также избегут поглощения ИИ. Миллиардер утверждает, что эта сфера слишком сложная, чтобы быть полностью автоматизированной.

В конце концов, Гейтс назвал третью профессию, которая не исчезнет, и это биологи. Он заявил, что, несмотря на способности ИИ анализировать ДНК и ставить диагнозы, исследования в биологии и наука в целом останутся за людьми.

Кстати, недавно китайский искусственный интеллект успешно победил пилотов-людей в симуляции воздушных боев. ИИ удалось предсказать маневры людей.