Почти 2 миллиарда прослушиваний за полгода: какую песню Spotify назвал лучшей в 2024 году

Песня американской певицы Билли Айлиш стала самой популярной на Spotify за 2024 год. Всего за полгода она собрала более 1,7 миллиарда прослушиваний.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

Смотрите также Она играла отовсюду и вернулась через 12 лет: какой была самая известная песня мира в 2003 году

Какая песня была самая популярная в 2024 году

Хит "Birds of a Feather", принадлежащий американской певице Билли Айлиш, в 2024 году стал самой популярной песней на Spotify.

Песня была опубликована в июле того же года. Она вошла в альбом "Hit Me Hard and Soft". В течение семи месяцев после релиза она получила большую популярность на различных стриминговых платформах и стала настоящим мировым хитом.

"Birds of a Feather": смотрите видео

За это время композиция собрала 1,781 миллиарда прослушиваний. В то же время вторую позицию в рейтинге Spotify заняла песня "Espresso" Сабрины Карпентер, которая набрала 1,774 миллиарда стримов.

Композиция Билли Айлиш также достигла второго места в престижном чарте Billboard Hot 100, так же как и в чарте синглов Великобритании. Кроме того, "Birds of a Feather" была номинирована на премию "Грэмми" в категориях "Песня года", "Запись года" и "Лучший сольный попперформанс".