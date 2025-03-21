Этот снимок видел почти каждый дома и в школе: история самой дорогой фотографии в мире

Зеленый холм и синее небо – это изображение, которое знают миллионы пользователей Windows XP. Но мало кто догадывался, что этот кадр стал самой дорогой фотографией, проданной в истории.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @vladlenlysenko в TikTok.

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Что известно о самом дорогом и самом известном в мире фото

Фото под названием Bliss сделал американский фотограф Чарльз О'Риер в 1996 году в калифорнийской долине Сонома. Он даже не подозревал, что изображение обычного холма когда-то станет культовым символом эпохи.

Bliss / Фото Microsoft

Когда Microsoft выкупили права на этот снимок, то попросили прислать его по почте. Однако курьерские службы отказались перевозить оригинальную пленку, ведь она была слишком ценной.

Тогда О'Риер решил самостоятельно сесть на самолет и лично доставить снимок в штаб-квартиру Microsoft.

Заметим, что условия сделки не разглашались, но эксперты оценивают стоимость покупки в более 6 миллионов долларов. Это сделало Bliss самым дорогим проданным фото в истории.

Еще одна ирония в том, что сегодня тот самый зеленый холм больше не выглядит так же – его территорию превратили в виноградники.

К слову, ранее мы рассказывали о женщине, которая смогла войти в историю медицины как "нулевой пациент". Все из-за того, что она была первым бессимптомным носителем тифа, которого изолировали из-за угрозы для общества.