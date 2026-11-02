Эта песня признана одной из лучших в истории: почему ее не хотели ставить на радио

В рейтинге "500 лучших песен всех времен" от журнала Rolling Stone композиция "Like a Rolling Stone" заняла четвертое место. О том, как создавалась легендарная песня и почему ее сначала не хотели транслировать по радио, пишет Parade.

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Почему радиостанции не хотели транслировать "Like a Rolling Stone"

Композиция вышла в июле 1965 года и сразу нарушила привычные правила тогдашней поп-музыки. Прежде всего речь шла о ее продолжительности, ведь песня звучала более шести минут, тогда как большинство радиосинглов не превышали трех минут.

Для радиостанций это было серьезной проблемой. Некоторые из них отказывались транслировать столь длинную композицию, ведь она не соответствовала привычному формату эфира.

Боб Дилан – "Like a Rolling Stone": смотрите видео

Впрочем, дело было не только в продолжительности. "Like a Rolling Stone" отличалась резким, конфронтационным тоном и сочетала фолковый лиризм с полноценным звучанием рок-группы. Такой подход существенно отличался от того, к чему привыкла тогдашняя аудитория.

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В конце концов, спрос слушателей заставил радиостанции приспособиться. Песня стала одним из самых больших хитов Боба Дилана, заняла второе место в Billboard Hot 100 и возглавила чарт Cash Box.

О чем Боб Дилан пел в "Like a Rolling Stone"

В центре композиции – история персонажа, которого часто называют "Мисс Лонли". Когда-то этот человек занимал привилегированное положение, но внезапно оказался в мире, где больше нет привычного статуса и безопасности.

Текст песни построен вокруг вопроса "Каково это – чувствовать?". Он звучит несколько раз в композиции и воспринимается скорее как вызов, чем как обычное любопытство.

Критики часто описывают "Like a Rolling Stone" как обвинение и как историю освобождения. Она передает опыт человека, который потерял все и вынужден начинать жизнь заново.

Как создавалась песня "Like a Rolling Stone"

Сначала у Боба Дилана возникли трудности с формированием композиции. Ее основой был длинный текст, который впоследствии обрел окончательную форму во время работы над записью в Нью-Йорке.

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Важную роль в создании звучания сыграл музыкант Эл Купер. Он даже не должен был участвовать в записи, однако во время студийных сессий импровизировал на органе Хаммонда. Именно его партия стала одним из самых узнаваемых элементов композиции.

Боб Дилан / Фото GettyImages

Так песня обрела необычное сочетание электрического рок-звучания и глубокого, почти литературного текста.

С годами значение "Like a Rolling Stone" только возрастало. Она неоднократно попадала в лучшие музыкальные рейтинги, а ранее журнал Rolling Stone даже признавал ее лучшей песней всех времен.

В обновленном списке "500 лучших песен всех времен" композиция заняла четвертое место. "Like a Rolling Stone" стала важным этапом не только в карьере Боба Дилана, но и в развитии популярной музыки. Она показала, что песня может быть длиннее привычного радиоформата, иметь сложный текст и при этом становиться мировым хитом.

Даже спустя более 60 лет композиция остается одной из самых влиятельных в истории рок-музыки.