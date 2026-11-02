Ця пісня визнана однією з найкращих в історії: чому її не хотіли крутити на радіо

У рейтингу "500 найкращих пісень усіх часів" від журналу Rolling Stone композиція "Like a Rolling Stone" посіла четверте місце. Про те, як створювали легендарну пісню та чому її спершу не хотіли транслювати на радіо, пише Parade.

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Чому радіостанції не хотіли транслювати "Like a Rolling Stone"

Композиція вийшла в липні 1965 року й одразу порушила звичні правила тогочасної попмузики. Насамперед ішлося про її тривалість, адже пісня звучала понад шість хвилин, тоді як більшість радіосинглів не перевищували трьох хвилин.

Для радіостанцій це було серйозною проблемою. Деякі з них відмовлялися транслювати настільки довгу композицію, адже вона не відповідала звичному формату ефіру.

Боб Ділан – "Like a Rolling Stone": дивіться відео

Втім, справа була не лише у тривалості. "Like a Rolling Stone" мала різкий, конфронтаційний тон і поєднувала фолковий ліризм із повноцінним звучанням рок-гурту. Такий підхід суттєво відрізнявся від того, до чого звикла тогочасна аудиторія.

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Зрештою, попит слухачів змусив радіостанції пристосуватися. Пісня стала одним із найбільших хітів Боба Ділана, посіла друге місце в Billboard Hot 100 та очолила чарт Cash Box.

Про що Боб Ділан співав у "Like a Rolling Stone"

У центрі композиції – історія персонажа, якого часто називають "Міс Лонлі". Колись ця людина мала привілейоване становище, але раптово опинилася у світі, де більше немає звичного статусу та безпеки.

Текст пісні побудований навколо запитання "Як це – відчувати?". Воно лунає кілька разів у композиції та звучить радше як виклик, ніж як звичайна цікавість.

Критики часто описують "Like a Rolling Stone" і як звинувачення, і як історію звільнення. Вона передає досвід людини, яка втратила все й мусить починати життя заново.

Як створювали пісню "Like a Rolling Stone"

Спочатку Боб Ділан мав труднощі з формуванням композиції. Її основою був довгий текст, який згодом набув остаточної форми під час роботи над записом у Нью-Йорку.

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Важливу роль у створенні звучання відіграв музикант Ел Купер. Він навіть не мав брати участі в записі, однак під час студійних сесій імпровізував на органі Хаммонда. Саме його партія стала одним із найвпізнаваніших елементів композиції.

Боб Ділан / Фото GettyImages

Так пісня отримала незвичне поєднання електричного рокового звучання та глибокого, майже літературного тексту.

З роками значення "Like a Rolling Stone" лише зростало. Вона неодноразово потрапляла до найкращих музичних рейтингів, а раніше журнал Rolling Stone навіть визнавав її найкращою піснею всіх часів.

В оновленому списку "500 найкращих пісень усіх часів" композиція посіла четверте місце. "Like a Rolling Stone" стала важливим етапом не лише в кар'єрі Боба Ділана, а й у розвитку популярної музики. Вона показала, що пісня може бути довшою за звичний радіоформат, мати складний текст і водночас ставати світовим хітом.

Навіть через понад 60 років композиція залишається однією з найвпливовіших в історії рок-музики.