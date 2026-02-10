Укр Рус
10 февраля, 17:10
3

Как кофе помог Бразилии попасть на Олимпийские игры: : интересный момент

Юлия Турелык
Основні тези
  • В 1932 году бразильские спортсмены отправились на Олимпийские игры с мешками кофе, чтобы продавать его по дороге в США для финансирования поездки.
  • Бразилия, крупнейший производитель кофе, использовала креативный подход во время Великой депрессии, но собрала немного средств, что ограничило их участие в играх.

В 1932 году бразильские спортсмены отправились на Олимпийские игры с несколькими мешками кофе. Именно этот напиток помог стране принять участие в соревнованиях в разгар Великой депрессии, когда денег не хватало даже на еду.

Олимпийские игры проходят раз в четыре года, а с момента их возрождения в конце XIX века перерывы случались только во время мировых войн, пишет Tasting Table. Однако Олимпиада 1932 года, которая должна была пройти в Лос-Анджелесе, оказалась под угрозой из-за Великой депрессии.

Как кофе помог Бразилии попасть на Олимпийские игры?

Тогда мировой экономический кризис ударил по многим странам, и большинство делегаций просто не имели средств на дорогу в США. Особенно сложной ситуация была для небогатых государств, среди которых оказалась Бразилия.

Правительство страны не могло профинансировать поездку спортсменов, однако нашло креативный выход. Команде предоставили 5 тысяч мешков кофе, которыми загрузили корабль. По плану зерна должны были продавать по дороге в Калифорнию, чтобы собрать деньги на участие в играх.


Спортсменам дали с собой кофе в мешках / Фото Pexels

Однако американцам во время депрессии было не до кофе, потому что тогда многие могли себе едва позволить еду. В итоге бразильцы собрали немного денег, поэтому страна была минимально представлена на Олимпиаде.

Тогда в Олимпийских играх 1932 года приняли участие более тысячи спортсменов со всего мира – это самый низкий показатель за всю историю Олимпийских игр. Однако бразильцы до сих пор вспоминают, как кофе помог найти им выход даже в самое сложное время.

Бразильские атлеты не получили ни одной медали. Самым высоким результатом было 6 место, но само участие стало большим достижением в сложных обстоятельствах.

Бразилия является крупнейшим производителем кофе в мире уже более 150 лет, производя примерно 30-40% мировых поставок, пишет Three Coffee. Страна известна своими мягкими кофейными зернами и может похвастаться более 220 000 кофейными плантациями. Их площадь сопоставима с территорией Бельгии.

Часті питання

Почему Олимпийские игры 1932 года оказались под угрозой?

Олимпийские игры 1932 года оказались под угрозой из-за Великой депрессии - мировой экономический кризис ударил по многим странам, и у большинства делегаций не было средств на дорогу в США.

Как Бразилия смогла отправить свою команду на Олимпийские игры 1932 года?

Правительство Бразилии предоставило своей команде 5 тысяч мешков кофе, которые загрузили на корабль. Зерна должны были продавать по дороге в Калифорнию, чтобы собрать деньги на участие в играх.

Какой результат достигла Бразилия на Олимпийских играх 1932 года?

Бразильские атлеты не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх 1932 года. Самым высоким результатом было 6 место, но само участие стало большим достижением в сложных обстоятельствах.