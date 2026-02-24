Британец обалдел от супермаркета во Львове: один отдел его поразил больше всего
- Британец был поражен большим выбором хлеба в украинском супермаркете во время посещения Львова.
- Пара после нескольких лет путешествий решила остановиться во Львове из-за высокого уровня медицинских услуг в Украине.
Львовянка, которая находится в отношениях с британцем, регулярно делится в своем блоге наблюдениями любимого о жизни в Украине. Пара публикует видеоролики в соцсетях, показывая, что удивляет иностранца больше всего. Недавно его поразил украинский супермаркет.
Во время одного из походов в супермаркет девушка зафиксировала искреннюю реакцию парня на ассортимент товаров, говорится в тиктоке @ukrainianwife.
Что поразило британца в супермаркете?
Больше всего парня удивил выбор хлеба. Судя по его эмоциям, такого количества позиций он не ожидал.
Мой парень британец впервые в украинском супермаркете и он в шоке от количества выбора хлеба,
– отметила автор в подписи к ролику.
В комментариях пользователи активно отреагировали на видео. Одни шутили, советуя показать ему отдел со сладостями, другие удивлялись, почему иностранцев это настолько поражает.
Некоторые делились собственным опытом – в частности историями о том, как за рубежом люди задавали странные вопросы о быте в Украине. Часть комментаторов иронизировала относительно стереотипов, что некоторые иностранцы до сих пор имеют искаженное представление о современной жизни украинцев.
Парень поражен супермаркетом в Украине: смотрите видео
Блогерша ранее рассказывала, что познакомилась с парнем в Чехии и некоторое время они жили в Праге. Впоследствии пара переехала в Великобританию в Манчестер, откуда родом ее избранник. Впрочем, девушке жизнь в Англии не подошла, поэтому она отметила в своем блоге, что перед переездом туда стоит хорошо все взвесить.
Пара также жила в Польше и Грузии, но после нескольких лет путешествий таки решили остановиться во Львове. Среди причин такого выбора они назвали высокий уровень медицинских услуг в Украине.
Какое обычное блюдо удивило британку?
Британская блогер Элли Балика, которая живет в Украине, удивилась, что блюдо, которое в Англии является деликатесом, в Украине воспринимается как обычное мясо. В видеоролике Элли Балика рассказала, что в Англии утка является дорогим блюдом, которое обычно подают только в ресторанах. Зато в Украине ситуация совсем другая. Зимой блюда из утки она ела почти через день, а в Англии ее мать ела утку только трижды за жизнь.
