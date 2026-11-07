Бумажные пакеты не всегда экологичнее пластиковых: что на самом деле лучше для природы

Поэтому ответить на вопрос, какой пакет лучше для природы, не так просто. Исследования показывают, что важно учитывать весь жизненный цикл упаковки – от производства до утилизации, пишет ivl.se.

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Почему бумажные пакеты не всегда более экологичны

Для производства бумаги требуются древесина, вода, электроэнергия и химические вещества. Кроме того, бумажный пакет обычно тяжелее пластикового, поэтому его транспортировка может приводить к большему количеству выбросов.

В исследовании Программы ООН по окружающей среде (UNEP) отмечается, что бумажные пакеты не обязательно оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Результат зависит от производства, повторного использования и способа утилизации.

В то же время бумага быстрее разлагается в природе, чем обычный пластик, и не создает такого же риска длительного загрязнения микропластиком.

Когда пластиковый пакет имеет преимущество

Легкий пластиковый пакет требует меньше сырья для производства, весит меньше и занимает меньше места при транспортировке. Согласно данным исследования, на которое ссылается Европейская комиссия, бумажный пакет нужно использовать как минимум три раза, чтобы его углеродный след стал меньше, чем у обычного одноразового пластикового. Для хлопковой сумки этот показатель составлял 131 использование.

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Однако у пластика есть серьезный недостаток: попав в окружающую среду, он может распадаться на мелкие частицы и загрязнять водоемы. Поэтому меньший углеродный след не означает, что пластиковый пакет безопаснее по всем показателям.

Какой пакет лучше выбрать

Лучший вариант – не покупать новый пакет каждый раз, а использовать уже имеющийся как можно дольше. Для этого стоит:

носить с собой многоразовую сумку и регулярно брать ее с собой на покупки;

использовать пакеты повторно, если они остались целыми;

сортировать упаковку и сдавать ее на переработку, если это предусмотрено местными правилами.

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) также рекомендует сокращать использование одноразовых пакетов, использовать их повторно и сдавать на переработку. Таким образом, бумажный пакет не всегда более экологичен, чем пластиковый. Наименьший вред окружающей среде наносит не новая упаковка из другого материала, а та, которую не приходится покупать заново.