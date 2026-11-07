Паперові пакети не завжди екологічніші за пластикові: що насправді краще для природи

Тож відповідь на запитання, який пакет кращий для природи, не така проста. Дослідження показують, що важливо враховувати весь життєвий цикл пакування – від виробництва до утилізації, пише ivl.se.

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Чому паперові пакети не завжди екологічніші

Для виготовлення паперу потрібні деревина, вода, електроенергія та хімічні речовини. Крім того, паперовий пакет зазвичай важчий за пластиковий, тому його перевезення може створювати більше викидів.

У дослідженні Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) зазначають, що паперові пакети не обов'язково мають менший вплив на довкілля. Результат залежить від виробництва, повторного використання та способу утилізації.

Водночас папір швидше розкладається в природі, ніж звичайний пластик, і не створює такого самого ризику тривалого забруднення мікропластиком.

Коли пластиковий пакет має перевагу

Легкий пластиковий пакет потребує менше сировини для виробництва, важить менше й компактніший під час транспортування. За даними дослідження, на яке посилається Європейська комісія, паперовий пакет потрібно використати щонайменше тричі, щоб його вуглецевий слід став нижчим, ніж у звичайного одноразового пластикового. Для бавовняної торбинки цей показник становив 131 використання.

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Проте пластик має серйозний недолік: потрапивши в довкілля, він може розпадатися на дрібні частинки й забруднювати водойми. Тому менший вуглецевий слід не означає, що пластиковий пакет безпечніший за всіма показниками.

Який пакет краще обрати

Найкращий варіант – не купувати новий пакет щоразу, а використовувати вже наявний якомога довше. Для цього варто:

носити багаторазову торбинку та регулярно брати її із собою на покупки;

використовувати пакети повторно, якщо вони залишилися цілими;

сортувати пакування й передавати його на переробку, якщо це передбачено місцевими правилами.

Американське Агентство з охорони довкілля (EPA) також рекомендує скорочувати використання одноразових пакетів, повторно застосовувати їх і здавати на переробку. Отже, паперовий пакет не завжди екологічніший за пластиковий. Найменше шкоди довкіллю завдає не нова упаковка з іншого матеріалу, а та, яку не доводиться купувати знову.