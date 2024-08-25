Хіміки з Каліфорнійського університету створили речовину, здатну повністю розкладати пластик протягом декількох днів або тижнів. Її потрібно додавати до звичайного компосту або води.

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Альтернатива пластику

За останні 70 років в світі виробили понад шість мільярдів тонн пластику, з яких переробили всього 9% і ще 12% спалили. Переважна частина пластику знаходиться у воді й потім проникає у живі організми. Пластик вже можна знайти на дні Світового океану та навіть вершині Евересту.

Науковці знайшли альтернативу звичайному пластику та пропонують виробляти його замінники з біологічних матеріалів.

Водночас для розкладання такого пластику без шкоди для середовища необхідно дотримуватись багатьох умов. Зокрема, повинна бути певна температура чи вологість повітря.

Американські хіміки додали в пластик ферменти, що руйнують матеріал до нетоксичних молекул і усі шкідливі частинки розчиняються.

В такому пластику міститься всього 0,02% ферментів від загальної маси. Водночас ця речовина ніяк не впливає на його властивості. З цього матеріалу можна виробляти екологічно чистий одноразовий посуд та упакування для їжі.