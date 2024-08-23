Технічні характеристики безлопатевих турбін, роблять їх ідеальними для використання в міських умовах. Ці турбіни, на відміну від традиційних, є безшумними та безпечними для птахів і кажанів.

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Що відомо про інноваційні турбіни

Турбіни Vortex Bladeless належать до типу вихрових безлопатевих турбін, які функціонують за таким принципом: потік повітря закручується навколо циліндричної конструкції (щогли), щогла коливається під дією сили вітру та перетворює механічну енергію на електричну за допомогою електромагнітної індукції.

Звичайні турбіни працюють на основі обертання лопатей, тоді як у пристроїв Vortex Bladeless відсутність лопатей не тільки спрощує конструкцію, але й знижує виробничі витрати на 53% порівняно з традиційними вітряками.

Це дозволяє турбінам виробляти електроенергію навіть при швидкості вітру всього 3 метри на секунду, що робить їх особливо підходящими для густонаселених міст. Крім того, такі турбіни здатні генерувати електроенергію за вартістю, що становить лише 45% від вартості кіловат-години інших вітряків, особливо при низькій і середній швидкості вітру.

Безлопатеві турбіни функціонують на частотах нижче 20 Герц, що робить їх майже безшумними, тому їх можна безпечно встановлювати в міських районах. Крім того, їхня конструкція не представляє загрози для птахів та кажанів, які могли б отримати травми.

Що відомо про розробку турбін Vortex

Безлопатеві турбіни Vortex наразі знаходяться на різних етапах розробки, проте деякі прототипи вже успішно працюють. Наприклад, Vortex Nano, заввишки 10 сантиметрів і потужністю 3 вати, була створена для підключення до сонячних батарей.

Vortex Tacoma, висотою 2 метри і потужністю 100 ватів, застосовується в житлових будинках і сільськогосподарському бізнесі.

Vortex Atlantis/Grand – більша модель, яка поки що також перебуває на стадії прототипу, має висоту від 9 до 13 метрів і призначена для виробництва електроенергії потужністю близько 1 кіловат для будинків і підприємств.

Окрім Vortex Bladeless, незвичайні вітряки розробляють також у Великій Британії та Німеччині. Британська компанія Alpha 311 створює компактні вітряні турбіни для вертикального встановлення на будівлях, які можуть інтегруватися в інфраструктурні об'єкти, такі як ліхтарні стовпи.

Німецький стартап SkySails розробляє енергетичні системи у вигляді великих повітряних зміїв, які літають на значній висоті для використання вітру. Ця концепція спрямована на досягнення максимального виробництва енергії без шкоди навколишньому середовищу.