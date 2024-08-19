Цей білок під назвою солеїн був розроблений Пазі Вайніккою та біопроцесним вченим Юха-Пекка Піткяненом. Піткянен знав про одноклітинні мікроби, які окислюють водень для отримання енергії, і був переконаний, що їх можна збирати та використовувати для виробництва їжі на клітинному рівні.

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Як виготовляють їжу "з повітря"

Перший у світі комерційний завод із виробництва поживного й універсального білка, отриманого з повітря та бактерій, розпочав свою роботу у Фінляндії. Компанія Solar Foods, яка запустила це підприємство, назвала свій продукт солеїном (solein – сонячний білок).

Цей їстівний білок виробляється за допомогою мікробів, що живляться вуглекислим газом, воднем та киснем.

Після ферментації та сушки отримують жовтуватий порошок, який, за повідомленнями, має "легкий аромат" та "нотки умамі, що натякають на горіховий та вершковий смак". Завдяки таким властивостям, солеїн має великий потенціал для заміни молочних продуктів з великим вмістом білка.

Цей метод вирощування їжі "з повітря" вперше застосувало NASA ще у 1970-х роках, але через недостатність потужностей для розвитку, ідея не отримала подальшого розвитку.