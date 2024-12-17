Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukraine Business News. Проєкт реалізують на стику Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.

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Що відомо про нову вітроелектростанцію

Як повідомляє видання, Elementum Energy є найбільшим виробником альтернативної енергії в Україні. Новий проєкт передбачає будівництво вітроелектростанції на стику Львівської, Тернопільської та Рівненської областей із загальним обсягом інвестицій понад 300 мільйонів євро.

Очікується, що станція щорічно вироблятиме близько 700 гігават-годин електроенергії, чого вистачить для забезпечення потреб майже 600 000 українців. Будівництво має розпочатися вже цього року.

За даними порталу, у 2022 – 2024 роках в Україні було введено в експлуатацію понад 860 мегаватів нових потужностей у сфері відновлюваної енергетики. Зокрема, на початку цього року на Закарпатті запрацювала вітроелектростанція, яка вже виробила один мільйон кіловат-годин електроенергії.

Також триває будівництво вітропарку на Волині, який включатиме понад 20 вітрових установок, а на Хмельниччині добігає кінця зведення однієї з двох вітроелектростанцій потужністю 2 мегаватів.

Турбота про екологію – є важливою частиною корпоративних цінностей "МакДональдз". Відтак у березні 2024 року компанія анонсувала відмову від пластикових столових приборів та їх поступову заміну більш екологічними. Це дасть змогу зменшити використання пластику аж на 40 тонн щорічно!