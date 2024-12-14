За попередніми підрахунками, вона вироблятиме до 21 мегавату електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням Interesting Engineering.

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Якими є можливості нової турбіни

Установку, експлуатацію і тестування найпотужнішого у світі прототипу вітрогенератора забезпечить проєкт HIPPOW. Після перевірки нових технологічних розробок проєкт розпочне виробництво наступної моделі вітрогенератора Siemens Gamesa.

Прототип нового вітрогенератора встановлять на випробувальному полі Остерлід і вироблятиме чисту електрику з майже повним скороченням викидів парникових газів. Він стане першим у своєму роді завдяки своїм розмірам і номінальній потужності, а також революційним інноваціям, впровадженим як у продукт, так і в процес установки.



Нові вітрогенератори скорочуватимуть викиди парникових газів / Фото Pexels

Новий вітрогенератор Siemens Gamesa матиме на 40% більшу потужність за найпотужнішу на даний час модель компанії, адже вона має потужність 14 мегаватів.

Введені інновації сприятимуть скороченню викидів парникових газів за рахунок виробництва відновлювальної енергії. Прототип нового вітрогенератора живитиме близько 7 000 домогосподарств.