Повідомляє 24 Канал з посиланням на Еcoticias. Винахід може стати ефективним способом боротьби із забрудненням довкілля та забезпеченням домогосподарств і підприємств екологічною енергією.

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Яка була мета інженера під час створення генератора

Керіс має більш ніж 40-річний досвід роботи інженером-технологом, що відіграло ключову роль у розробці генератора. Він витратив близько 10 років на вдосконалення проєкту під назвою Carismatic Generator.

Метою створення генератора було бажання запропонувати ефективний та економічно вигідний спосіб переробки пластику, який не тільки зменшує кількість відходів, але й дозволяє отримувати "зелену" енергію.

Генератор, що перетворює пластик на енергію / Фото Daniel Caris

Як працює інноваційний генератор

Спершу машина подрібнює пластикові відходи у дрібний порошок. Потім він подається в генератор, де його нагрівають до температури 2000 градусів за Цельсієм, щоб генерувати певний тип енергії, а потім перетворювати її. Коштом перегріву виникає теплова реакція, внаслідок чого пластик розкладається і виділяє велику кількість теплової енергії.

Це тепло використовується для нагрівання води, з якої утворюється пара під тиском, що обертає турбіну, перетворюючи теплову енергію в механічну.

Генератор, що перетворює механічну енергію на електрику, можна використовувати для потреб домогосподарств або малих підприємств.

Наразі Керіс заснував компанію Caris Incorporated, яка шукає фінансування для подальшого вдосконалення та серійного виробництва цього пристрою.

Інженер сподівається, що генератор буде доступний за розумною ціною і стане безпечним для встановлення в квартирах, приватних будинках, а також в комерційних і промислових будівлях.