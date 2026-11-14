Бункеры, запасы еды и противогазы: почему богачи готовятся к концу света, а в TikTok царит паника

Подземные бункеры, запасы еды и воды, противогазы и автономные источники энергии – все это становится частью жизни миллиардеров. Между тем в TikTok набирают популярность видео с секретными хранилищами, которые подогревают интерес к апокалипсису, сообщает 24 Канал.

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Миллиардеры ищут место, где можно пережить катастрофу

Показательный пример – технологические предприниматели, которые обустраивают удаленное ранчо Wamani в Аргентине. Об этом 7 августа 2026 года писала The Irish Times.

Проект связан с предпринимателем Мартином Варсавски и группой американских и аргентинских бизнесменов. На огромной территории уже появились сборные дома, геодезические купола и взлетная полоса. Идея заключается в создании автономного поселения, которое сможет обеспечивать жителей необходимыми ресурсами даже в случае глобального кризиса.

Сам Варсавски считает Аргентину одним из перспективных мест для выживания после масштабной катастрофы из-за удаленности от потенциальных целей ядерных ударов и наличия продовольствия и энергоресурсов.

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Какими становятся современные бункеры

Еще один материал опубликовала The Washington Post. Издание рассказало, что современные подземные укрытия все больше напоминают роскошные дома. В них обустраивают бассейны, кинотеатры, спортзалы, спальни и даже помещения для содержания лошадей. В то же время главными остаются системы очистки воздуха, автономное водоснабжение, электроэнергия и запасы продовольствия.

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Цены также варьируются: готовые модульные укрытия могут стоить от 60 тысяч долларов, тогда как индивидуальные подземные комплексы обходятся в миллионы.

Между тем в соцсетях набирает популярность другой тренд – ролики о создании секретных подземных хранилищ. В них показывают, как люди закапывают в землю контейнеры, автобусы и даже огромные предметы, превращая их в роскошные убежища. Однако значительная часть таких видео создана искусственным интеллектом.

Видео о бункере, сгенерированное ИИ: смотреть

Популярность бункеров и контента о конце света можно объяснить. Здесь совпали реальные страхи перед войнами и катастрофами, недоверие к стабильности привычной жизни и алгоритмы социальных сетей, которые быстро распространяют тревожный контент.