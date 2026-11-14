Бункери, запаси їжі та протигази: чому багатії готуються до кінця світу, а в TikTok паніка

Підземні бункери, запаси їжі та води, протигази й автономні джерела енергії – усе це стає частиною життя мільярдерів. Тим часом у TikTok набирають популярності відео із секретними сховищами, які підігрівають інтерес до апокаліпсиса, повідомляє 24 Канал.

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Мільярдери шукають місце, де можна пережити катастрофу

Показовий приклад – технологічні підприємці, які облаштовують віддалене ранчо Wamani в Аргентині. Про це 7 серпня 2026 року писало The Irish Times.

Проєкт пов'язаний із підприємцем Мартіном Варсавскі та групою американських і аргентинських бізнесменів. На величезній території вже з'явилися збірні будинки, геодезичні куполи та злітна смуга. Ідея полягає у створенні автономного поселення, яке зможе забезпечувати мешканців необхідними ресурсами навіть у разі глобальної кризи.

Сам Варсавскі вважає Аргентину одним із перспективних місць для виживання після масштабної катастрофи через віддаленість від потенційних цілей ядерних ударів та наявність продовольства й енергоресурсів.

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Якими стають сучасні бункери

Ще один матеріал опублікувала The Washington Post. Видання розповіло, що сучасні підземні укриття дедалі більше нагадують розкішні будинки. У них облаштовують басейни, кінотеатри, спортзали, спальні та навіть приміщення для утримання коней. Водночас головними залишаються системи очищення повітря, автономне водопостачання, електроенергія та запаси їжі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціни також різняться: готові модульні укриття можуть коштувати від 60 тисяч доларів, тоді як індивідуальні підземні комплекси обходяться у мільйони.

Тим часом у соцмережах поширюється інший тренд – ролики про створення секретних підземних сховищ. У них показують, як люди закопують у землю контейнери, автобуси та навіть величезні предмети, перетворюючи їх на розкішні укриття. Однак значна частина таких відео створена штучним інтелектом.

Відео про бункер згенерований ШІ: дивитись

Популярність бункерів і контенту про кінець світу можна пояснити. Тут збіглися реальні страхи перед війнами й катастрофами, недовіра до стабільності звичного життя та алгоритми соцмереж, які швидко розганяють тривожний контент.