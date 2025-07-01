"Книголав" также имеет новинки в июле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издательство.

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"Воспитывай как педиатр: только факты и никакого страха"

Когда родители теряются в море информации и мифов о воспитании, Ребекка Даймонд – доктор медицинских наук, педиатр и мама – помогает развить уверенность в родительских решениях, давая четкие и научно обоснованные советы.



"Воспитывай как педиатр: только факты и никакого страха" / Фото издательства

Автор рассказывает о важных темах, такие как безопасный сон, грудное вскармливание, использование сосок, сенсорное развитие, выбор детских товаров и вакцинация, а также развенчивает мифы и дезинформацию, используя современные исследования, научные рекомендации и собственный опыт родительства, что дает родителям необходимые инструменты для того, чтобы снизить тревогу и наслаждаться каждым моментом первого года жизни малыша

"Еврейка в Париже"

Париж, 1940 год, город под немецкой оккупацией. Юная еврейка Юдита встречает молодого Кристиана. Но его состоятельные родители – симпатики нацистов и никогда не одобрят его выбор. Оккупационная власть становится все более жестокой, поэтому пара планирует побег из страны. Но удастся ли им осуществить свои намерения? Монреаль, 1982 год. Незадолго до смерти Лика Грюнберг признается своей дочери Якобине, что у нее есть старшая единокровная сестра Юдита.



"Еврейка в Париже" / Фото издательства

Во время Второй мировой мужчина сбежал от нацистов, но потерял все контакты с первенцем. Якобина обещает отцу найти сестру, которой никогда не знала. Вашингтон, 2006 год. Француженка Беатрис берется ухаживать за старушкой Якобиной и узнает о запутанной истории ее семьи. Женщина вплотную подходит к решению тайны Юдиты, но жизнь вносит свои коррективы..

"Черные ангелочки"

Эта удивительная правдивая история разворачивается от Великой депрессии до послевоенного периода и рассказывает о бесстрашных молодых женщинах, которых позже называли "черными ангелочками". В течение двадцати лет они, рискуя жизнью, работали в ужасных условиях, ухаживая за бедными больными туберкулезом жителями Нью-Йорка, которые ждали смерти или становились подопытными кроликами для экспериментальных операций и часто смертельных препаратов.



"Черные ангелочки" / Фото издательства

Несмотря на их ключевую роль в десегрегации нью-йоркской больничной системы и важную работу по поиску лекарств от туберкулеза в больнице Си Вью – о медсестрах часто забывают. Мария Смилиос восстанавливает голоса этих необычных женщин и ставит их в центр увлекательной истории, основанной на реальных событиях.

"Бизнес библия для волчиц"

Проклятие хорошей девочки – это веками насаждаемые идеи о тихих, незаметных и послушных женщинах. Поведение хорошей девочки – вежливость, скромность, перфекционизм – приводит к тому, что женщины не очерчивают личных границ, не говорят о собственных потребностях и соглашаются на меньшее, чем заслуживают. Зато волчицы, "хищницы", "сучки" – это смелые и уверенные женщины, лидеры, владелицы бизнесов, которые всегда остаются верными себе и достигают целей в жизни и карьере.



"Бизнес библия для волчиц" / Фото издательства

В этой книге Лиса Кармен Ван – СЕО, инвесторка, чемпионка США по гимнастике, лектор и бывшая хорошая девочка – делится историей становления своей внутренней волчицы и инструментами, которые помогают женщинам взять под контроль собственное тело, свои границы и банковский счет.

"Ребенок, который рисовал тени"

Маленький еврейский мальчик Жоэль имеет редкий цвет глаз и талант к рисованию. В Аушвице его разлучают с родителями и братом-близнецом. Однажды утром он находит мертвым лагерного врача – того самого, проводившего эксперименты над близнецами вместе с Йозефом Менгеле.



"Ребенок, который рисовал тени" / Фото издательства

Жоэль фиксирует увиденное в рисунках. Когда на место приезжает криминалист Гуго Фишер, чтобы расследовать загадочную смерть, он быстро понимает: подозреваемых много, это могло быть и покушение, и несчастный случай. Рисунок мальчика становится ключом к восстановлению картины событий, ведь все уже убрали. Так между Жоэлем и Гуго завязывается доверие – и необычная сделка.

"Дешифровщица: женщина, которая изменила ход событий"

Грейс Смит – умная и решительная, но в мире, где женщине отведена роль домохозяйки, она ежедневно должна доказывать свою ценность. Найдя работу у эксцентричного мецената, Грейс открывает для себя криптоанализ – и этот навык меняет ее жизнь.



"Дешифровщица: женщина, которая изменила ход событий" / Фото издательство

Вместе с Робертом Фельдманом она погружается в опасные миссии, где каждый шифр может стоить жизни. Когда страна погружается в войну, Грейс возглавляет правительственный отдел дешифровки и пытается остановить шпионов, прежде чем те успеют нанести удар. Основанная на реальных событиях, история "Дешифровщицы" показывает, как одна женщина смогла повлиять на ход истории – несмотря на предубеждения, сомнения и личную цену.

"Женщины пишут: счастье"

"Счастье" – сборник, в котором помещены произведения украинских классиков рубежа XIX–ХХ веков и которая продолжает серию "Женщины пишут". Известные и менее известные авторы поднимают вопрос счастья – с кем-то и в одиночестве, через деятельность и частные переживания, в моменты подъема и критические моменты.



"Женщины пишут: счастье" / Фото издательство

В новом сборнике украинской классики литературовед Анастасия Евдокимова собрала произведения 10 классиков рубежа XIX–ХХ веков, как известных, так и малоизвестных женщин, которые писали о своей реальности и искали счастье. В книге разножанровые тексты Любови Яновской, Людмилы Старицкой-Черняховской, Анны Барвинок, Надежды Кибальчич, Грицько Григоренко, Марии Колцуняк, Христи Алчевской, Евгении Бохенской, Одарки Романовой и Леси Украинки.

Они размышляют о счастье – и о том, возможно ли оно в их различных обстоятельствах. Рядом с кем-то и в одиночестве, сквозь ежедневную деятельность и глубокие личные переживания, в момент подъема и в моменты сомнения. Что же приносило счастье женщине сто лет назад?

"Девушки лета"

Это было лето, которое навсегда изменило Рейчел. В 17 она отправилась с подругами на греческий остров – уединенное место, где жаркое солнце, алкоголь и ощущение вседозволенности создали особую атмосферу беззаботности и риска. Там она встретила Алистера – харизматичного и намного старшего мужчины, с которым начался бурный роман. Она верила, что это была любовь.



"Девушки лета" / Фото издательства

Прошло более десяти лет. Рэйчел возвращается на тот самый остров – уже взрослая, с другой жизнью и мужчиной рядом. Но воспоминания не дают покоя. Встречи с людьми из прошлого, неожиданные разговоры и детали, которые долго казались неважными, заставляют посмотреть на ту историю иначе. Оказывается, не все было так, как казалось семнадцатилетней девушке.

"Воспоминания двух юных жен"

Две подруги, Рене и Луиза, познакомились еще в монастырской школе, а впоследствии оказались в совершенно разных реальностях. Рене живет в деревне, воспитывает детей и находит покой в ежедневной заботе, тогда как Луиза выбирает блеск столицы, страстную любовь и независимость.



"Воспоминания двух юных жен" / Фото издательства

Они делятся письмами, в которых размышляют о любви и обязанности, выбор и сомнения, жизни в браке и вне его. Несмотря на все различия, в их разговоре – искренность, поддержка и попытка понять, что действительно делает человека счастливым.

"Удивительные женщины у воды"

На фоне жаркого финского лета 1960-х годов разворачивается история двух семей, которые случайно стали соседями у моря.



"Удивительные женщины у воды" / Фото издательства

Лето полно коктейлей, глянцевых журналов, детских приключений и новой женской дружбы. Но под поверхностью – время перемен, изломов, первых взрослых выборов и незаметного, но глубокого сдвига в представлении о себе. Что на самом деле значит быть счастливой женщиной в эпоху, когда все вокруг стремительно меняется – от моды до роли в семье? Летний "рай" обещает превратиться в нечто другое, сложнее – и тем важнее.

Ранее 24 Канал и Yakaboo собрали подборку из 5 книг, которые помогут уменьшить тревогу и восстановить силы в сложные времена. В подборку вошли книги: "Энергетический менеджмент" Аллы Заяц, "Анатомия Воина" Андрея Зелинского, "Любовь не проходит" Татьяны Трощинской, "Выбор. Принять возможное" Эдит Евы Эгер, "Садотерапия" Сью Стюарт-Смит.