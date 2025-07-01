"Книголав" також має новинки у липні. Про це пише 24 Канал із посиланням на видавництво.

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"Виховуй як педіатр: лише факти і жодного страху"

Коли батьки губляться в морі інформації та міфів про виховання, Ребека Даймонд – докторка медичних наук, педіатриня та мама – допомагає розвинути впевненість у батьківських рішеннях, даючи чіткі та науково обґрунтовані поради.



"Виховуй як педіатр: лише факти і жодного страху" / Фото видавництва

Авторка розповідає про важливі теми, такі як безпечний сон, грудне вигодовування, використання сосок, сенсорний розвиток, вибір дитячих товарів та вакцинація, а також розвінчує міфи та дезінформацію, використовуючи сучасні дослідження, наукові рекомендації та власний досвід батьківства, що дає батькам необхідні інструменти для того, щоб знизити тривогу та насолоджуватися кожним моментом першого року життя малюка.

"Єврейка в Парижі"

Париж, 1940 рік, місто під німецькою окупацією. Юна єврейка Юдита зустрічає молодого Крістіана. Але його заможні батьки – симпатики нацистів і ніколи не схвалять його вибір. Окупаційна влада стає все жорстокішою, тож пара планує втечу з країни. Але чи вдасться їм здійснити свої наміри? Монреаль, 1982 рік. Незадовго до смерті Ліка Ґрюнберґ зізнається своїй доньці Якобіні, що у неї є старша єдинокровна сестра Юдита.



"Єврейка в Парижі" / Фото видавництва

Під час Другої світової чоловік утік від нацистів, але втратив усі контакти з первісткою. Якобіна обіцяє батькові знайти сестру, якої ніколи не знала. Вашингтон, 2006 рік. Француженка Беатріс береться доглядати стареньку Якобіну та дізнається про заплутану історію її родини. Жінка впритул підходить до розв’язання таємниці Юдити, але життя вносить свої корективи…

"Чорні янголиці"

Ця дивовижна правдива історія розгортається від Великої депресії аж до повоєнного періоду й розповідає про безстрашних молодих жінок, яких пізніше називали "чорними янголицями". Протягом двадцяти років вони, ризикуючи життям, працювали в жахливих умовах, доглядаючи найбідніших хворих на туберкульоз мешканців Нью-Йорка, які чекали на смерть або ставали піддослідними кроликами для експериментальних операцій і часто смертельних препаратів.



"Чорні янголиці" / Фото видавництва

Попри їхню ключову роль у десегрегації нью-йоркської лікарняної системи і важливу роботу з пошуку ліків від туберкульозу в лікарні Сі В'ю – про медсестер часто забувають. Марія Сміліос відновлює голоси цих надзвичайних жінок і ставить їх у центр захопливої історії, основаної на реальних подіях.

"Бізнес біблія для вовчиць"

Прокляття хорошої дівчинки – це століттями насаджувані ідеї про тихих, непомітних і слухняних жінок. Поведінка хорошої дівчинки – ввічливість, скромність, перфекціонізм – призводить до того, що жінки не окреслюють особистих кордонів, не говорять про власні потреби й погоджуються на менше, ніж заслуговують. Натомість вовчиці, "хижачки", "сучки" – це сміливі й упевнені жінки, лідерки, власниці бізнесів, які завжди залишаються вірними собі й досягають цілей у житті й кар’єрі.



"Бізнес біблія для вовчиць" / Фото видавництва

У цій книжці Ліса Кармен Ван – СЕО, інвесторка, чемпіонка США з гімнастики, лекторка й колишня хороша дівчинка – ділиться історією становлення своєї внутрішньої вовчиці та інструментами, які допомагають жінкам узяти під контроль власне тіло, свої кордони та банківський рахунок.

"Дитина, яка малювала тіні"

Маленький єврейський хлопчик Жоель має рідкісний колір очей і хист до малювання. В Аушвіці його розлучають з батьками і братом-близнюком. Одного ранку він знаходить мертвим табірного лікаря – того самого, що проводив експерименти над близнюками разом із Йозефом Менгеле.



"Дитина, яка малювала тіні" / Фото видавництва

Жоель фіксує побачене у малюнках. Коли на місце приїздить криміналіст Гуго Фішер, щоб розслідувати загадкову смерть, він швидко розуміє: підозрюваних багато, це міг бути і замах, і нещасний випадок. Малюнок хлопчика стає ключем до відновлення картини подій, адже все вже прибрали. Так між Жоелем і Гуго зав’язується довіра – і незвична угода.

"Дешифрувальниця: жінка, яка змінила хід подій"

Ґрейс Сміт – розумна й рішуча, але в світі, де жінці відведено роль домогосподарки, вона щодня мусить доводити свою цінність. Знайшовши роботу в ексцентричного мецената, Ґрейс відкриває для себе криптоаналіз – і ця навичка змінює її життя.



"Дешифрувальниця: жінка, яка змінила хід подій" / Фото видавництво

Разом із Робертом Фельдманом вона занурюється в небезпечні місії, де кожен шифр може коштувати життя. Коли країна занурюється у війну, Ґрейс очолює урядовий відділ дешифрування і намагається зупинити шпигунів, перш ніж ті встигнуть завдати удару. Заснована на реальних подіях, історія "Дешифрувальниці" показує, як одна жінка змогла вплинути на хід історії – попри упередження, сумніви й особисту ціну.

"Жінки пишуть: щастя"

"Щастя" – збірка, у якій вміщено твори українських класикинь межі ХІХ–ХХ століть і яка продовжує серію "Жінки пишуть". Відомі й менш знані авторки порушують питання щастя – з кимось і на самоті, через діяльність і приватні переживання, у миті піднесення та критичні моменти.



"Жінки пишуть: щастя" / Фото видавництво

У новій збірці української класики літературознавиця Анастасія Євдокимова зібрала твори 10 класикинь межі ХІХ–ХХ століть, як відомих, так і малознаних жінок, які писали про свою реальність і шукали щастя. У книзі різножанрові тексти Любові Яновської, Людмили Старицької-Черняхівської, Ганни Барвінок, Надії Кибальчич, Грицька Григоренка, Марії Колцуняк, Христі Алчевської, Євгенії Бохенської, Одарки Романової та Лесі Українки.

Вони розмірковують про щастя – і про те, чи можливе воно в їхніх різних обставинах. Поруч із кимось і на самоті, крізь щоденну діяльність і глибокі особисті переживання, у миті піднесення та в моменти сумніву. Що ж приносило щастя жінці сто років тому?

"Дівчата літа"

Це було літо, яке назавжди змінило Рейчел. У 17 вона вирушила з подругами на грецький острів – відлюдне місце, де спекотне сонце, алкоголь і відчуття вседозволеності створили особливу атмосферу безтурботності й ризику. Там вона зустріла Алістера – харизматичного і набагато старшого чоловіка, з яким почався бурхливий роман. Вона вірила, що це було кохання.



"Дівчата літа" / Фото видавництва

Минуло понад десять років. Рейчел повертається на той самий острів – уже доросла, з іншим життям і чоловіком поруч. Але спогади не дають спокою. Зустрічі з людьми з минулого, неочікувані розмови й деталі, які довго здавалися неважливими, змушують подивитися на ту історію інакше. Виявляється, не все було так, як здавалося сімнадцятирічній дівчині.

"Спогади двох юних дружин"

Дві подруги, Рене й Луїза, познайомилися ще в монастирській школі, а згодом опинилися в зовсім різних реальностях. Рене живе в селі, виховує дітей і знаходить спокій у щоденній турботі, тоді як Луїза обирає блиск столиці, пристрасне кохання та незалежність.



"Спогади двох юних дружин" / Фото видавництва

Вони діляться листами, в яких розмірковують про кохання й обов’язок, вибір і сумніви, життя у шлюбі та поза ним. Попри всі відмінності, в їхній розмові – щирість, підтримка й спроба зрозуміти, що справді робить людину щасливою.

"Дивовижні жінки біля води"

На тлі спекотного фінського літа 1960-х років розгортається історія двох родин, які випадково стали сусідами біля моря.



"Дивовижні жінки біля води" / Фото видавництва

Літо сповнене коктейлів, глянцевих журналів, дитячих пригод і нової жіночої дружби. Але під поверхнею – час змін, зламів, перших дорослих виборів і непомітного, але глибокого зрушення в уявленні про себе. Що насправді означає бути щасливою жінкою в епоху, коли все навколо стрімко змінюється – від моди до ролі в родині? Літній "рай" обіцяє перетворитися на щось інше, складніше – і тим важливіше.

Раніше 24 Канал і Yakaboo зібрали підбірку з 5 книг, які допоможуть зменшити тривогу та відновити сили в складні часи. До підбірки увійшли книги: "Енергетичний менеджмент" Алли Заяць, "Анатомія Воїна" Андрія Зелінського, "Любов не минає" Тетяни Трощинської, "Вибір. Прийняти можливе" Едіт Єви Еґер, "Садотерапія" Сью Стюарт-Сміт.