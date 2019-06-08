Цусима – символ позора России: почему битву сравнивают с исторической атакой Украины на аэродромы

1 июня 2025 года Россия за несколько минут потеряла треть своей стратегической авиации в результате украинской операции "Паутина".

Первой реакцией тамошних пропагандистов было сравнение с "Перл-Харбором", впрочем, куда уместнее другие исторические аллюзии, а именно – с ключевым событием российско-японской войны 1904 – 1905 годов – Цусимской битвой. Что о ней известно, какое историческое значение и последствия имела – читайте в материале 24 Канала.

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Почему и из-за чего Россия воевала с Японией

К началу 20 века Российская империя была очень высокого мнения о себе. Россия считала себя мировой державой, которая совсем немного не дотягивает до действительно Высшей лиги, в которую входили Великобритания, Франция и Германия и не входили из-за собственной стратегии изоляции Соединенные Штаты.

Россия существовала как "сухопутная империя", которая постоянно расширяет свое границы и увеличивает зоны влияния. Одной из таких зон стал Дальний Восток, точнее – Маньчжурия и Корея. Эти земли долгое время были под контролем Китая и династии Цин, но в 19 веке сила Китая испарилась, и его власть над бывшими вассалами была номинальная.

Этим воспользовалась Япония, которая избежала ошибки Китая и провела стремительную модернизацию, прыгнув из фактического Средневековья в Новое время. Бонусом для прыжка стал захват японцами Кореи в результате победы в войне с Китаем в 1895 году.

Yuki no Shingun – атмосферная японская военная песня, посвящена эпизоду войны с Китаем: смотрите видео

Россия на такую дерзость долго закрывала глаза, но в итоге не удержалась от "маленькой победоносной войны" в стиле "Токио за 3 дня". На это были как геополитические причины (на которых настаивают учебники истории), так и пренебрежение россиян к японцам как к низшей расе.

А также коммерческие интересы членов царской семьи и ближайшего окружения Николая Второго – те вложились в лесопилки в Корее (точнее – так называемые "концессии на реке Ялу"), которые в то время считались чрезвычайно прибыльными и были неким "биткоином начала 20 века" или тогдашним аналогом B2B Jewelry.

Но на пути безумных денег стояла Япония, которая не желала признавать российские интересы в регионе. В итоге произошел конфликт, который две державы решили развязать силой оружия. Тогда не было стратегической авиации и ядерного оружия, поэтому главным аргументом и самой большой силой считались ВМС.

Маленькая победоносная война, которая стала полным провалом

Россия надеялась на быструю победу, но неповоротливая империя просчиталась. Успешно вести войну из Санкт-Петербурга не получилось, логистика и управление боевыми действиями на краю света стали ахиллесовой пятой Царизма, став воплощением классической русской поговорки о дураках и дорогах.

Неудивительно, что Россия начала терпеть поражение за поражением. Зато соперник действовал живо и победоносно. Японцы осадили российский анклав Порт-Артур и блокировали в порту Чемульпо крейсер "Варяг" (тот самый, о бесславной гибели которого россияне сложили героическую песню).

Довольно быстро основные сухопутные и морские силы русских были разбиты японцами. Царский флот в битве в Желтом море потопила японская эскадра под командованием адмирала Того Хэйхатиро, а пешее войско россиян понесло тяжелые потери в кровавой битве под Мукденом. В ней русские потеряли убитыми и ранеными 90 тысяч солдат из 350 тысяч, участвовавших в бою, а японцы – 75 000 из армии в 300 000.

Ввиду всего этого, как-то незаметно единственной надеждой России стала так называемая Вторая тихоокеанская эскадра, она же – Балтийский флот, которому еще в 1904-м году приказали плыть своим ходом (часть в обход Африки, часть – через Суэцкий канал в обход Евразии) к берегам Японии и повторять экзекуцию, которую устроила японцам в Эдо за 50 лет до этого американская эскадра коммодора Перри, а затем повторила британская в Кагосиме.



Путь российской эскадры к Цусиме / Карта

Вот только это уже были не те японцы, которые были беспомощными против пушечных обстрелов с американских пароходов – бывшие самураи сёгуната Токугава и их потомки прошли обучение в лучших военных учебных заведениях Европы, переоснащением японской армии занимались английские инструкторы и советники, а новый флот императора отвечал всем требованиям того времени. Чего не скажешь о флоте россиян. Он якобы и был новым, но к нему было немало вопросов, о которых впоследствии вспомним.

Эскадра Балтийского флота, которой командовал вице-адмирал Зиновий Рожественский, насчитывала 30 боевых и 8 вспомогательных кораблей. Это была гордость российского флота в составе новеньких линкоров, броненосцев и эсминцев.

Также участником похода был и знаменитый крейсер "Аврора", но он проявит себя гораздо позже. Многие из этих кораблей были только что с верфи или даже не были достроены и их планировалось доводить до ума по ходу полугодового путешествия.

Естественно, ничего из этого не вышло, и поход российской эскадры превратился в сплошной позор (нечто похожее уже в наше время повторит другой российский военный корабль-мем авианосец "Адмирал Кузнецов").

Традиционно главным врагом для российских моряков стало море. Впрочем, были и другие испытания. Уже в начале похода эскадра вступила в бой: русские у берегов Англии неожиданно увидели "японские военные корабли" и начали бить по ним. Врагом оказались британские рыбаки, которые потеряли один сейнер и несколько погибших. Впрочем, потери были и у россиян – в результате "френдлифаера" на том самом крейсере "Аврора" был убит корабельный священник.



Маркиз Того Хэйхатиро – победитель российского флота / Архивное фото в цвете

В итоге истощенные дальним походом, растянувшимся на долгие месяцы, русские с большим трудом таки добрались до Дальнего Востока в начале мая 1905 года. Где-то посередине пути командование эскадры, которое вообще шло на соединение с другой частью российского флота, узнало, что он разбит и соединяться не с кем.

Впрочем, приказ был идти дальше, что Рожественский и сделал. При этом особого плана у контр-адмирала не было. Однако он был у противника – японский флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро давно готовился и ждал. Под его командованием было более 100 кораблей разных типов, что давало японцам преимущество заранее, но никто не мог представить, что произойдет дальше.

Как японцы заманили и потопили большую российскую эскадру

Идеальным местом для встречи стал Цусимский (другое название – Корейский) пролив, куда японцы заманили российскую эскадру и заставили принять бой 27 мая 1905 года (по новому стилю).



Цусимская битва на современной карте

Довольно быстро морская битва превратилась в одностороннее уничтожение, а новейшие российские линкоры и броненосцы начали пылать один за другим и тонуть. Японские же корабли остались даже не поражены.

Причина банальна – японцы имели лучшие пушки, те имели большую дальнобойность, чем успешно пользовались.

Японские снаряды имели в 5 раз больше взрывчатого вещества, что увеличивало разрушительное действие.

Зато российские снаряды были эффективны только на малых дистанциях в 15 – 20 кабельтовых (то есть до 3,7 километра), но так близко подойти российским кораблям никто не позволил, и бой проходил на расстоянии вдвое большем.

Кроме того, японские корабли были окрашены в голубовато-серый цвет и сливались с водой, зато российские корабли эти аналоговые "стелс-технологии" игнорировали и имели яркий черный окрас корпуса с яркими оранжевыми трубами. Разве не замечательные мишени.

Ну, и последний аргумент – российские канониры просто не умели метко стрелять – их к этому особо не готовили, а на учебных стрельбах они просто не умели пользоваться прицелами и дальномерами, а потому не могли попасть в цель (документы об этом сохранились). В реальном бою офицерам пришлось стрелять по методике "на глаз" и, конечно, никуда не попадать.



Отплытие японского флота к Цусиме / Архивное фото

Фактически японский флот, словно в тире расстрелял незваных гостей, которые даже не поняли, что происходит, потому что вступили в бой и погибли просто с марша. Довольно быстро единственной задачей россиян стало бегство и спасение собственных жизней.

Через более чем сто лет после тех событий экипаж флагмана Черноморского флота России ракетоносного крейсера "Москва" повторит этот "подвиг", который будет называться "борьбой за живучесть".

Из 12 броненосцев, которые были основной эскадры, 3 ("Ослябя", "Император Александр III" и "Бородино") сразу пошли на дно, флагман "Князь Суворов" был просто расстрелян пушками и впоследствии добит японскими миноносцами.

Еще три корабля - броненосцы "Сисой Великий" (да, такое название – 24 Канал) и "Наварин", а также броненосный крейсер "Адмирал Нахимов" - были торпедированы и потоплены ночью японскими миноносцами.



Адмирал Того Хэйхатиро на флагмане "Микаса" во время Цусимской битвы / Репродукция классической японской картины

Отставший из-за повреждений от остатков эскадры броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков" на следующий день был потоплен японскими бронированными крейсерами, а корабли "Император Николай I", "Орёл", "Адмирал Сенявин" и "Генерал-адмирал Апраксин" позорно сдались в плен. Впоследствии они стали кораблями японского императорского флота. Также в плен попал и командующий эскадрой Рожественский – он был тяжело ранен еще в начале битвы, и без него флот потерял окончательную управляемость, что стало еще одной причиной разгрома.



Захваченные японцами трофеи – российские корабли "Адмирал Апраксин" и "Адмирал Сенявин"

Судьба других крупных боевых кораблей сложилась следующим образом. Вспомогательный крейсер "Урал", получив в бою 27 мая несколько подводных пробоин, был оставлен командой и затонул. Крейсеры "Олег", "Аврора" и "Жемчуг" после наступления темноты повернули на юг за несколько дней буквально на последних лопатах угля, дошли до Манилы, где их экипаж (совокупно более 2 000 моряков) интернировали, то есть они не имели права вернуться во флот до конца боевых действий.

Крейсер "Владимир Мономах" ночью 28 мая получил торпедное поражение и утром затонул недалеко от острова Цусима.

Российский броненосец "Орёл" после знакомства с японскими коллегами / Архивные фото

Крейсер "Изумруд", увидев, что коллеги капитулировали и подняли сигнал о сдаче, воспользовался своим высоким ходом и смог убежать от японцев, однако до Владивостока не дошел: ночью 30 мая он наскочил на мель и в панике был взорван собственным экипажем.

Поврежденного крейсера "Светлану" 28 мая перехватили два японских крейсера, и после двухчасового боя она затонула. Самый слабый из русских крейсеров – "Алмаз" – сумел достичь Владивостока.

Броненосец "Дмитрий Донской" стал последней жертвой битвы: вечером 28 мая он был окружен шестью крейсерами и несколькими миноносцами противника. Сразу потопить его японцы не смогли, однако низкая скорость, полученные повреждения и почти полное отсутствие боезапаса в условиях господства противника на море не оставляли шансов добраться до Владивостока, и ночью он был затоплен командой.



Японские моряки на борту броненосца "Император Николай I" / Архивное фото

Миноносец "Бедовый", предназначенный для эвакуации адмирала в случае выхода из строя флагманского корабля, в бою 27 мая своего долга не выполнил – за него это вынужден был сделать "Буйный". Однако на следующее утро Рожественский и его штаб перешли-таки на "Бедовый", но около 15 часов, встретившись с двумя японскими миноносцами, "Бедовый" сдался без боя и даже без попытки оторваться от врага, несмотря на то, что другой миноносец, шедший вместе с ним – "Грозный" – успешно это сделал и в итоге добрался до Владивостока.

Миноносец "Буйный" же, сдав адмирала со штабом, через некоторое время из-за неполадок в машине отстал от коллег – "Бедового" и "Грозного"; позже его команда была снята "Дмитрием Донским", а сам миноносец затоплен. "Быстрый" убегал вместе со "Светланой"; после гибели крейсера он выбросился на берег, словно кит, потерявший ориентацию в пространстве.

Миноносец "Безупречный" на рассвете 28 мая столкнулся с японским крейсером и миноносцем и, не оправдав названия, погиб со всей командой. Миноносец "Громкий" из-за нехватки угля был вынужден вступить в бой с японскими миноносцами и погиб. "Блестящий" из-за полученных повреждений был затоплен командой, которая перешла на "Бодрый". Этот миноносец не смог самостоятельно дойти до Шанхая из-за нехватки угля, но 20 мая его взял на буксир английский пароход и привел к порту. Добраться до Владивостока, кроме "Грозного", удалось и "Бравому".

Погибла и часть вспомогательных судов. В бою 27 мая буксирный пароход "Русь" после столкновения с транспортником "Анадырь" был брошен экипажем и позже потоплен японскими крейсерами. "Иртыш", который 27 мая получил повреждения от артиллерийского огня, пытался дойти до Владивостока, но вечером следующего дня его пришлось затопить возле берегов Японии.

Плавучая мастерская "Камчатка" потеряла ход из-за повреждений и была потоплена миноносцами. Оба госпитальных судна ("Орёл" и "Кострома") были захвачены японцами еще 27 мая ("Кострому" впоследствии японцы благородно отпустили). Буксир "Свирь" и транспорт "Корея" смогли убежать в Шанхай. Транспортник "Анадырь" после дневного боя был изолирован от эскадры и был вынужден бежать куда глаза глядят – до Мадагаскара, морякам повезло, что имели большой запас угля. Корабль плыл в Африку целый месяц и все это время считался погибшим.

Таким образом, из 38 кораблей эскадры адмирала Рожественского 21 погиб в бою, семь были захвачены японцами, шесть – интернированы, лишь четырем (3 из них боевые) удалось спастись.

В России о катастрофе узнали лишь через несколько дней – 30 мая 1905 года. Интересно, что сначала российская пресса написала, что "что-то" было, но не рассказала, что произошло. Лишь впоследствии появились детали, а также печальное признание катастрофы. При этом западная пресса уже несколько дней смаковала детали. Особенно радовались британцы, которые получили моральную сатисфакцию за убийство россиянами своих рыбаков.

Надежды, возложенные всей Россией на наши морские силы, не оправдались, и весь центр тяжести войны вновь переносится на наши сухопутные войска, какими бы ни были еще не выяснены потери, понесенные Японией в морском бою 14 мая (27 мая по новому стилю – 24 канал),

– отрывок из статьи под названием "Тяжелая потеря" в газете "Московские ведомости" за 31 мая 1905 года.

Интересно, что перед этим российская пресса несколько месяцев смаковала поход и победу российского флота, а также заранее предупреждала о разгроме японцев.

Позор на все времена

Цусимская авантюра стала крупнейшим в истории России одномоментным поражением на море. После Цусимы судьба войны была решена – Россия была вынуждена капитулировать, но, чтобы сохранить лицо, ей предложили красивые мирные переговоры. По их условиям Россия отказалась от собственных притязаний на Корею и уступила Японии Южный Сахалин и право портов в Китае.

За время войны с Японией российские войска потеряли около 135 000 человек убитыми и ранеными. Большое количество воинов попало в плен. При этом 170 000 российских солдат пропали без вести – несколько тысяч из них лежат на дне Японского моря. Но самой страшной для царя была потеря не людей, с которыми традиционно никто не считался, а потеря ВМС, без которых Россия уже не могла считать себя "великой державой".

Переговоры о капитуляции России проводили в США и при посредничестве американского президента Теодора Рузвельта, который, кстати, получил за это в 1906 году Нобелевскую премию мира. Это еще одно напоминание для Дональда Трампа, что желанную им "нобелевку" можно получить за капитуляцию россиян, а не поддержку Путина.

Общая стоимость потерянных Россией кораблей (вместе с тем артиллерийским и минным вооружением, которое ранее попало к японцам в Порт-Артуре), согласно подсчетам историка Корнелия Шацилло, составила колоссальную на то время сумму – 255 888 951 рубль золотом. Это 198 117 тонн золота.

Эскадренный броненосец стоил тогда 8 – 14 миллионов рублей, броненосец береговой обороны – 4,3 – 4,5 миллиона рублей, крейсер – от 3,3 до 6,5 миллионов рублей, эсминец стоил примерно 450 тысяч рублей.

Убитыми (5045 из 16 171 матросов и офицеров эскадры), пленными и интернированными эскадра потеряла 89,5% своего личного состава. Это тысячи моряков и офицеров. Россия потеряла весь кадровый костяк своего флота и потерпела позорное поражение, которое стало причиной первой русской революции.

В ее разгар в 1906 году русский поэт Константин Бальмонт напишет пророческое стихотворение под названием "Наш царь". Извините, но дадим его на русском. Это стихотворение, кстати, подходит и Путину в нынешней ситуации, вот только "военкоры" больше не пишут стихов и даже не удаляют, как обещали, свои телеграм-каналы.

Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,

Наш царь – кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму – темно...

Наш царь – убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-гробовщик, тем ниже вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует: с запинкой,

Но будет, час расплаты ждет.

Кто начал царствовать – Ходынкой,

Тот кончит – встав на эшафот.

Несмотря на страшный позор россияне ничего не поняли: ответственность повесили на козла отпущения, которым назначили Рожественского. Царь Николай Второй не сделал вообще никаких выводов и быстро и с радостью вляпался в Первую мировую войну, которая также завершилась революцией, но на этот раз Царизм уже не устоял.

Интересно, что движущей силой революции 1917 года стали моряки возрожденного ценой неимоверных усилий Балтийского флота, которые в Первой мировой войне никакой большой роли не сыграли и все 4 года были заперты в балтийской ловушке немцами. Таким образом, царь своими же руками вырастил своих убийц.

Николай II не просто потерял трон, но и жизнь. Он и его семья были расстреляны в подвале, а российские аристократы или были убиты, или бежали из России в Европу, где быстро разорились и вынуждены были доживать свой век в нищете.

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Самое интересное, что ничего не поняли и современные для нас россияне, потому что сейчас эксперты воспитанного помощником Путина Владимиром Мединским Российского военно-исторического общества пишут, что "в поражении виноваты неудачное стечение обстоятельств и злая судьба"...

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Алексей Новиков-Прибой "Цусима". Роман в 2 частях

Это художественное произведение о о Цусимской битве и то, что ей предшествовало. Автор – участник тех событий, он выжил во время уничтожения русской эскадры и впоследствии несколько лет провел в японском плену. Для написания романа автор использовал свидетельства живых участников событий, но нужно учитывать, что писал он "Цусиму" уже во времена Сталина, поэтому во второй части романа (о собственно битве) прибегнул к фальсификациям, без которых, возможно, роман никогда бы и не увидел свет, а он сам – не получил Сталинскую премию.



Тем не менее, "Цусима" – довольно интересный источник, особенно первый том, в котором рассказывается о пути эскадры к Цусиме, во время прочтения которого становится понятно, что не погибнуть эта ватага просто не могла.

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