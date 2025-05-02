Ученые обнаружили, что деревья все же имеют свой язык и он гораздо сложнее, чем мы могли представить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Как это происходит

Международная группа исследователей из Университета Южного Креста (Австралия) и Итальянского технологического института провела уникальный эксперимент в лесу Коста-Бокке, что в Доломитовых Альпах. Им впервые удалось зафиксировать, как березы с помощью биоэлектрических сигналов предупреждают друг друга о предстоящих природных изменениях – в частности о приближении солнечного затмения.



Деревья общаются между собой / Фото Pexels

Самое интересное, что сигнал подается не в ответ на уже начатое событие, а заранее. То есть деревья проявляют проактивное поведение: они как бы "чувствуют", что скоро что-то произойдет, и предупреждают об этом своих "соседей".

Команда ученых установила сверхчувствительную сеть сенсоров, которая позволила фиксировать биоэлектрические импульсы деревьев. Исследование показало, что активность изменилась за несколько часов до затмения: сигналы передавались от дерева к дереву, формируя своеобразную лесную информационную сеть. Примечательно, что первый "толчок" давали старые деревья – вероятно, именно они хранят в своей "памяти" опыт прошлых событий.

Ученые отмечают, что это не обмен химическими веществами, как в случае с фитогормонами, а настоящая передача электрических сигналов. Такой способ общения открывает новую главу в понимании взаимодействия растительного мира.

Старые деревья играют ключевую роль в функционировании всей экосистемы. Они не только реагируют первыми, но и будто передают молодым поколениям знания о том, как адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это еще один аргумент в пользу сохранения древних лесов как живых банков экологической памяти,

– подчеркивают авторы исследования.

Аральское море высохло из-за чрезмерного забора воды для орошения, что привело к уменьшению давления на земную кору и поднятию поверхности.

