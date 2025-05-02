Вчені виявили, що дерева все ж мають свою мову і вона набагато складніша, ніж ми могли уявити. Про це пише 24 Канал із посиланням на New Atlas.

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Як це відбувається

Міжнародна група дослідників з Університету Південного Хреста (Австралія) та Італійського технологічного інституту провела унікальний експеримент у лісі Коста-Бокке, що в Доломітових Альпах. Їм вперше вдалося зафіксувати, як берези за допомогою біоелектричних сигналів попереджають одна одну про майбутні природні зміни – зокрема про наближення сонячного затемнення.



Дерева спілкуються між собою / Фото Pexels

Найцікавіше, що сигнал подається не у відповідь на вже розпочату подію, а заздалегідь. Тобто дерева виявляють проактивну поведінку: вони наче "відчувають", що скоро щось станеться, і попереджають про це своїх "сусідів".

Команда вчених встановила надчутливу мережу сенсорів, яка дозволила фіксувати біоелектричні імпульси дерев. Дослідження показало, що активність змінилася за кілька годин до затемнення: сигнали передавалися від дерева до дерева, формуючи своєрідну лісову інформаційну мережу. Примітно, що перший "поштовх" давали старіші дерева – імовірно, саме вони зберігають у своїй "пам’яті" досвід минулих подій.

Науковці наголошують, що це не обмін хімічними речовинами, як у випадку з фітогормонами, а справжня передача електричних сигналів. Такий спосіб спілкування відкриває нову главу у розумінні взаємодії рослинного світу.

Старі дерева відіграють ключову роль у функціонуванні всієї екосистеми. Вони не лише реагують першими, а й ніби передають молодим поколінням знання про те, як адаптуватися до змін у довкіллі. Це ще один аргумент на користь збереження давніх лісів як живих банків екологічної пам’яті,

– підкреслюють автори дослідження.

Аральське море висохло через надмірний забір води для зрошення, що призвело до зменшення тиску на земну кору і підняття поверхні.

