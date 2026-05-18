Всего 2 ингредиента и 20 минут времени: как приготовить десерт, который будет и вкусным, и полезным

Амарант часто ассоциируется преимущественно с кашами и безглютеновой выпечкой, но теперь его активно используют и для приготовления необычных десертов. Один из таких рецептов готовится всего из двух ингредиентов, а главная особенность заключается в том, что семена при нагревании "взрываются", как попкорн.

Украинская блогерша na_d_in_pro_health поделилась необычным рецептом десерта только из двух основных ингредиентов: амаранта и шоколада. Автор отмечает, что впервые узнала о свойстве амаранта "лопаться" при нагревании и решила проверить это на практике.

Какой необычный десерт можно приготовить из амаранта?

Для приготовления используют 7 столовых ложек амаранта и около 100 граммов шоколада (в вариации рецепта была смесь какао с кокосовым маслом и небольшим количеством меда). Процесс начинается с хорошо разогретой сковородки. Амарант высыпают небольшими порциями, накрывают крышкой и периодически встряхивают. Зерна сразу начинают "взрываться", после чего их быстро пересыпают в миску, чтобы не допустить подгорания.

Рецепт десерта из двух ингредиентов / инстаграм na_d_in_pro_health

После обработки всего амаранта к нему добавляют растопленный шоколад, перемешивают, утрамбовывают в формы и ставят в морозильник примерно на 15 минут. Готовый десерт рекомендуют хранить в холодильнике. Отдельно отмечается, что амарант является источником клетчатки, магния и растительного белка, не содержит глютена и хорошо насыщает. В целом весь рецепт занимает примерно 20 – 25 минут.

Что такое амарант?

Амарант все чаще появляется в рецептах полезных завтраков, десертов и безглютеновой выпечки. Несмотря на то, что его часто называют зерном, на самом деле амарант является не злаком, а семенами, поэтому его относят к так называемым псевдозерновым культурам. К этой же группе относятся гречка и киноа.

Амарант можно использовать как в целом виде, так и перемалывать на муку. Из-за отсутствия глютена амарантовая мука стала популярной среди людей, которые придерживаются безглютенового питания. По способу приготовления амарант похож на крупы: его варят или тушат подобно рису или овсянке. Он подходит как для сладких, так и для соленых блюд. Сами семена очень мелкие, лишь немного больше макового зерна.

Какие еще интересные рецепты можно приготовить только из 2 ингредиентов?

Мармелад остается одной из самых популярных сладостей как среди детей, так и взрослых. Поэтому мы хотим напомнить, как приготовить домашние мармеладки всего из 2 ингредиентов, без сложных процессов и большого количества времени. Для такого десерта понадобятся только ягоды и агар-агар.

Мармелад из 2 ингредиентов

Рецепт позволяет экспериментировать со вкусами: можно использовать клубнику, чернику или любые другие любимые ягоды. Для приготовления берут 300 граммов ягод и 5 граммов агар-агара. Если ягоды замороженные, их предварительно размораживают, после чего перебивают блендером до состояния пюре.

Далее к ягодной массе добавляют агар-агар. В случае, если ягоды кисловатые, можно добавить подсластитель. Смесь ставят на огонь, доводят до кипения и проваривают еще около 2 минут. После этого массу разливают по формам и ставят в холодильник примерно на час до полного застывания. Главное преимущество такого десерта – это минимум ингредиентов, быстрое приготовление и возможность сделать натуральные сладости дома.

Два легких рецепта десертов вы уже имеете, теперь стоит записать еще один трендовый вариант японского чизкейка, который активно набирает популярность в соцсетях. Его главная особенность в том, что для приготовления не нужны духовка, сложные ингредиенты или много времени. Основу десерта составляют только два продукта: хрустящее печенье и густой греческий йогурт или скир.

Чаще всего для рецепта используют печенье Biscoff, однако его можно заменить Oreo, крекерами Грехема или другими подобными вариантами. Приготовление максимально простое: в контейнер с густым йогуртом вертикально вставляют печенье и оставляют в холодильнике на 6 – 8 часов или на всю ночь. За это время печенье впитывает влагу, становится мягким и вместе с йогуртом образует нежную текстуру, похожую на чизкейк.