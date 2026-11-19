Речь идет о дворце Даховских в селе Леськове на Черкащине. Когда-то здесь находилось роскошное поместье с собственным парком, водоемами и ипподромом. Чем примечателен этот замок и что с ним произошло – рассказывает 24 Канал.

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Как появился Леськовский замок

В конце XVIII века село Леськово перешло в собственность семьи польских помещиков Даховских. В 1850-х годах братья Кароль и Казимир начали строительство дворца в английском неоготическом стиле.

Здание имело несколько этажей, высокие башни, зубчатые парапеты и большие залы. Для его возведения семья даже обустроила собственный кирпичный завод. Впоследствии усадьбу расширили, а ее территорию превратили в большой загородный комплекс.

Парк, ипподром и "Остров любви"

Вокруг дворца разбили ландшафтный парк с деревьями, аллеями и водоемами. На одном из прудов создали небольшой искусственный остров, который назвали "Островом любви".

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Особой гордостью поместья был конный завод с ипподромом. Его владелец Тадеуш Даховский увлекался конным спортом, а лошади из Леськова участвовали в европейских скачках. В поместье также были хозяйственные постройки и чайная для местных жителей.

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После революции 1917 года усадьбу национализировали, а семья Даховских лишилась своих владений. Впоследствии во дворце размещались пионерский лагерь, санаторий, госпиталь и туберкулезный диспансер.

С 2003 года усадьба находится в собственности Министерства обороны Украины. Из-за этого территория долгое время была закрыта для свободного посещения, а само здание постепенно приходило в упадок.