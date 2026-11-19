Йдеться про палац Даховських у селі Леськове на Черкащині. Колись тут був розкішний маєток із власним парком, водоймами та іподромом. Чим особливий цей палац і що з ним сталося – розповідає 24 Канал.

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Як з'явився Леськівський палац

Наприкінці XVIII століття село Леськове перейшло у власність родини польських поміщиків Даховських. У 1850-х роках брати Кароль і Казимир розпочали будівництво палацу в англійському неоготичному стилі.

Споруда отримала кілька поверхів, високі вежі, зубчасті парапети та великі зали. Для її зведення родина навіть облаштувала власний цегельний завод. Згодом маєток розширили, а його територію перетворили на великий заміський комплекс.

Парк, іподром та "Острів кохання"

Навколо палацу облаштували ландшафтний парк із деревами, алеями та водоймами. На одному зі ставків створили невеликий рукотворний острів, який назвали "Островом кохання".

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Особливою гордістю маєтку був кінний завод з іподромом. Його власник Тадеуш Даховський захоплювався кінним спортом, а коні з Леськового брали участь у європейських перегонах. У маєтку також були господарські споруди та чайна для місцевих жителів.

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Після революції 1917 року маєток націоналізували, а родина Даховських втратила свої володіння. Згодом у палаці розміщували піонерський табір, санаторій, госпіталь і туберкульозний диспансер.

З 2003 року садиба перебуває у власності Міністерства оборони України. Через це територія тривалий час була закритою для вільного відвідування, а сама споруда поступово занепадала.