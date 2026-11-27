Дворец был построен в 1830-х годах по заказу семьи Витославских. Впоследствии поместье перешло к промышленникам Львовым, которые расширили здание, сохранив его неоготический стиль, пишет 24 Канал.

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Подземный туннель, по которому можно было добраться до костела

Одна из самых известных легенд Чернятина связана с подземным ходом, который якобы соединял дворец с костелом в соседних Маньковцах. Расстояние между населенными пунктами составляет около четырех километров.

По местным преданиям, владельцы поместья могли добираться до святыни прямо под землей. Интриги добавляет отверстие в полу самого дворца. Местные жители предполагают, что оттуда мог начинаться подземный туннель, ведущий в парк. Однако и эта версия пока остается лишь легендой.

Дворец Витославских-Львовых / vn.20minut.ua

Барское золото и другие загадки дворца

Еще одна загадочная история связана с ограблением имения в 1917 году. По местному преданию, управляющий дворцом перед захватом резиденции успел спрятать барское золото и драгоценности на дне пруда. Говорят, что сокровище может лежать там и по сей день. Эта легенда и сегодня придает старинной усадьбе особую таинственность.

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Но не все загадки дворца связаны с подземельями и сокровищами. Внутри здания сохранился необычный металлический элемент с изображением щита и стрелкового лука. Он расположен высоко на стене за ажурной кованой решеткой.

Рядом также можно увидеть остатки старинного декора – львов, саблю, булаву и трех одноголовых орлов.

Когда-то резиденция насчитывала 29 комнат, банкетный и бальный залы, балкон и террасу. Здесь устраивали приемы, балы и театральные представления.

Однако после национализации в 1917 году поместье было разграблено, а часть его коллекций бесследно исчезла. Одной из самых больших потерь стала библиотека с редкими книгами.

По предположениям, часть изданий могла быть использована в качестве топлива для печей. Но среди вещей, уцелевших после ограбления, остался немецкий рояль 1875 года.

Сегодня во дворце Витославских-Львовых работает аграрное учебное заведение.