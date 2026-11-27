Палац звели у 1830-х роках на замовлення родини Вітославських. Згодом маєток перейшов до промисловців Львових, які розширили будівлю, зберігши її неоготичний стиль, пише 24 Канал.

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Підземний тунель, яким можна було дістатися до костелу

Одна з найвідоміших легенд Чернятина пов'язана з підземним ходом, який нібито з'єднував палац із костелом у сусідніх Маньківцях. Відстань між населеними пунктами становить близько чотирьох кілометрів.

За місцевими переказами, власники маєтку могли діставатися святині просто під землею. Інтриги додає отвір у підлозі самого палацу. Місцеві припускають, що звідти міг починатися підземний тунель, який вів до парку. Однак і ця версія поки залишається лише легендою.

Палац Вітославських-Львових / vn.20minut.ua

Панське золото та інші загадки палацу

Ще одна загадкова історія пов'язана з пограбуванням маєтку у 1917 році. За місцевим переказом, управитель палацу перед захопленням резиденції встиг сховати панське золото та коштовності на дні ставка. Кажуть, що скарб може лежати там і досі. Ця легенда й сьогодні додає старовинному маєтку особливої таємничості.

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Та не всі загадки палацу пов'язані з підземеллями та скарбами. Усередині будівлі зберігся незвичайний металевий елемент із зображенням щита та стрілецького лука. Він розташований високо на стіні за ажурною кованою решіткою.

Поруч також можна побачити залишки старовинного декору – левів, шаблі, булаву та трьох одноголових орлів.

Колись резиденція мала 29 кімнат, банкетну та бальну зали, балкон і терасу. Тут влаштовували прийоми, бали й театральні вистави.

Однак після націоналізації у 1917 році маєток пограбували, а частина його колекцій безслідно зникла. Однією з найбільших втрат стала бібліотека з рідкісними книгами.

За припущеннями, частину видань могли використати як паливо для печей. Та серед речей, які пережили пограбування, залишився німецький рояль 1875 року.

Сьогодні у палаці Вітославських-Львових працює аграрний навчальний заклад.