Представитель Норвегии на Евровидении 2025 рассказал, за кого болел на украинском нацотборе

Уже сегодня вечером в Базеле состоится первый полуфинал Евровидения 2025. В частности на сцене выступит представитель Норвегии Кайл Алессандро.

Накануне полуфинала Кайл Алессандро дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. Певец в частности рассказал, что смотрел украинский национальный отбор на конкурс и поделился, за кого болел.

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За кого болел на отборе представитель Норвегии

Кайл Алессандро не равнодушен к Украине, ведь отсюда родом его мачеха. Более того, он знает несколько украинских слов, которые регулярно использует. Певец признался, что в этом году смотрел украинский национальный отбор на Евровидение.

Кайл Алесандро рассказал, что болел за двух участников. Первые – группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которые победили и будут представлять нашу страну в Базеле. Однако у норвежца был еще один фаворит – певица Fiїnka с песней "Культура".

Fiїnka – "Культура": смотрите видео

Также норвежский представитель оценил песни, которые представляли Украину в 2016 и 2024 годах. А особенно – "Стефанию", с которой Kalush Orchestra победили в 2022 году.

Эту песню я больше всего раз прослушал среди других в том году. Мне очень нравится сочетание, культура, свирель. Нравится то, что Украина демонстрирует миру,

– поделился Кайл Алессандро.

В первом полуфинале Кайл Алессандро выступит под номером 8. Украинская группа Ziferblat будет выступать под номером 5.