Ее называли "Черной княгиней", а ее состояние делало ее одной из самых богатых женщин своего времени. Кем она была и почему жизнь украинской аристократки оказалась совсем не такой счастливой, как можно было бы подумать, пишет 24 Канал.

Браки по принуждению и кровавая борьба за посаг

Гальшка Острожская родилась в 1539 году и после смерти отца, князя Ильи Острожского, осталась единственной наследницей огромных волынских земель. За ее приданое развернулась настоящая политическая война между самыми влиятельными родами Речи Посполитой и королевским двором.

Когда девушке исполнилось 14 лет, ее дядя, Василий-Константин Острожский, силой выдал ее замуж за князя Дмитрия Сангушка. Несмотря на обстоятельства, пара влюбилась друг в друга, но брак продлился всего несколько недель.

Польский король и магнаты признали эту свадьбу незаконной. За молодоженами устроили погоню: князя Сангушка догнали в Чехии и жестоко убили, а юную вдову вернули обратно.

Почему княгиню назвали "Черной"?

Вскоре королевский двор заставил Гальшку выйти замуж во второй раз – за намного старшего за нее польского графа Лукаша Гурку. Княгиня категорически отказалась признавать этот союз и даже пыталась укрыться в доминиканском монастыре во Львове, который впоследствии был осажден.

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В конце концов ее вывезли в родовой замок Гурки в польском городе Шамотулы. Из-за отказа подчиняться мужу Гальшку более 12 лет держали под замком в высокой башне. Она имела право выходить на прогулки только ночью и одевалась исключительно в черное в знак траура по первому мужу.

Именно за этот силуэт в окне башни местные жители прозвали ее "Черной княгиней".

Наследие, что изменило украинское образование

Свободу княгиня обрела лишь после смерти Лукаша Гурки. Измученная годами изоляции, она вернулась на родную Волынь. В 1579 году Гальшка составила свое знаменитое завещание.

Все свои личные средства – рекордные для того времени 6 000 кип литовских денег – она завещала на развитие госпиталя и строительство православной школы в Остроге.

Именно эта финансовая поддержка позволила ее дяде основать Острожскую академию – первое высшее учебное заведение в Восточной Европе.

Сегодня в Национальном университете "Острожская академия" по-прежнему чтят память меценатки. Ежегодно среди студенток выбирают "Гальшку года" – как символ не только женской красоты, но и несокрушимости духа и интеллекта.