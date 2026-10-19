При этом некоторое время автором стихотворения ошибочно считали Тараса Шевченко. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Как был создан будущий гимн Украины

Текст "Еще не умерла Украина" украинский этнограф, общественный деятель и поэт Павел Чубинский написал в Киеве в 1862 году.

Стихотворение понравилось композитору Михаилу Вербицкому своим патриотическим содержанием и легкостью формы. Сначала он создал музыкальное сопровождение для сольного исполнения и сам спел песню на собрании гимназической "Громады" в Перемышле.

Первоначальный текст и ноты "Еще не умерла Украина" / Архивная фотография

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Впоследствии, чтобы все участники общины могли петь вместе, Вербицкий переработал произведение в хоровую композицию. 10 марта 1865 года песня впервые прозвучала публично в Перемышле.

Почему авторство стихотворения связывали с Шевченко

Некоторое время автором "Еще не умерла Украина" считали Тараса Шевченко. Причиной стала публикация в 1863 году в четвертом номере львовского литературно-политического журнала "Мета".

"Еще не умерла Украина" в журнале "Мета" / Фото Wikimedia Commons

Тогда наряду со стихотворениями Шевченко "Считаю в неволе", "Мне все равно", "Весело солнышко пряталось" и "Завещание" напечатали и стихотворение "Еще не умерла Украина". Такое соседство произведений способствовало ошибочному представлению об авторстве будущего гимна.