При цьому певний час автором вірша помилково вважали Тараса Шевченка. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

Як створили майбутній гімн України

Текст "Ще не вмерла Україна" український етнограф, громадський діяч і поет Павло Чубинський написав у Києві в 1862 році.

Вірш сподобався композиторові Михайлу Вербицькому патріотичним змістом і легкістю форми. Спочатку він створив музичний супровід для сольного виконання та сам заспівав пісню на зібранні гімназійної "Громади" в Перемишлі.

Первісний текст та ноти "Ще не вмерла Україна" / Архівне фото

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Згодом, щоб усі учасники громади могли співати разом, Вербицький переробив твір на хорову композицію. 10 березня 1865 року пісня вперше прозвучала публічно в Перемишлі.

Чому авторство вірша пов'язували із Шевченком

Певний час автором "Ще не вмерла Україна" вважали Тараса Шевченка. Причиною стала публікація 1863 року в четвертому номері львівського літературно-політичного часопису "Мета".

"Ще не вмерла Україна" у часописі "Мета" / Фото Wikimedia Commons

Тоді поруч із поезіями Шевченка "Лічу в неволі", "Мені однаково", "Весело сонечко ховалось" і "Заповіт" надрукували й вірш "Ще не вмерла Україна". Таке сусідство творів сприяло помилковому уявленню про авторство майбутнього гімну.