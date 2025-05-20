Должен был пить собственную мочу и черепашью кровь, чтобы выжить: трагическая история реального Робинзона

В 1725 году голландского матроса Линдерта Гасенбоша обвинили в "содомии" и наказали необычно жестоко – высадили на необитаемом острове Вознесения в Атлантике. Позже английские моряки нашли его дневник, в котором были описаны ужасные подробности того, как он выживал.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о Линдерте Гасенбоше

Трагическая история голландца впервые стала известной в январе 1726 года, когда команда английского корабля обнаружила на острове Вознесения палатку и дневник с историей матроса. Его останки так и не удалось найти.

Остров Вознесения / Фото Wikipedia

Рассказ о трудностях, которые пережил Линдерт Газенбош, доставили в Англию, где его перевели и обнародовали.

Известно, что Линдерт Газенбош родился около 1695 года в Гааге. Он был единственным сыном Иоганнеса Газенбоша и Марии ван Бергенде.

После смерти матери отец перевез семью в Батавию (нынешняя Джакарта), однако Линдерт, который был тогда подростком, остался в Нидерландах.

В 18 лет он поступил в Голландскую Ост-Индийскую компанию (VOC), где сначала работал простым матросом, а впоследствии стал казначеем.

Компания VOC, которую часто считают первой многонациональной корпорацией в мире, имела значительную торговую силу в Азии, однако условия труда в ней были жестокими.

Газенбош почти десять лет Гасенбош служил на аванпостах VOC в Батавии и Кочи (Индия).

В октябре 1724 года он покинул Нидерланды, куда так и не вернулся.

Как Линдерт Газенбош выживал на необитаемом острове

Во время одного из путешествий Газенбоша обвинили в "мужеложстве" – преступлении, которое в те времена считалось одним из самых тяжких и обычно каралось смертной казнью. Однако в его случае вынесли другой приговор – оставить его на необитаемом острове.

Ему оставили лишь палатку, Библию, семена и бочку с питьевой водой.

Первый месяц на острове Газенбош посвятил поискам пресной воды и молитвам на спасение.

Однако со временем одиночество становилось невыносимым. Он пытался приручить птицу, но та умерла.

Мужчина посадил лук, горох и капусту, но почва оказалась непригодной для выращивания – урожай был мизерным.

Линдерту Гасенбошу пришлось тяжело выживать на острове / Фото GettyImages

Особенно критической была ситуация с водой. Ближайший источник находился в нескольких километрах от побережья, где он добывал себе пищу. Через полгода источник иссяк, и Газенбош вынужден был пить собственную мочу.

Через месяц у него начались галлюцинации. В дневнике он вспоминал, что видел "дух человека, которого когда-то знал".

Когда запасы пресной воды полностью иссякли, он в отчаянии начал пить кровь черепах и птиц, чтобы выжить.

Последние записи в его дневнике, датированы 14 октября 1725 года, были скупыми и жуткими: "Я еще жив".

Как мир узнал об истории Линдерта Гасенбоша

В течение более двух веков история Газенбоша оставалась почти забытой.

Лишь в 1990-х годах голландский историк Михил Колберген наткнулся в Морском музее Амстердама на английскую брошюру с историей о настоящем голландском "Робинзоне Крузо", которого бросили на произвол судьбы.

Он углубился в архивы Голландской Ост-Индской компании и там обнаружил имя Газенбоша.

Его судьбу подтверждала жуткая запись в зарплатной ведомости компании: "17 апреля 1725 года на корабле "Праттенбург" его приговорили к высадке на берег с конфискацией заработной платы".

Колберген изложил свои наработки в книге "Голландский Робинзон Крузо" (Een Hollandse Robinson Crusoe), однако сам не дожил до ее публикации – историк умер от рака незадолго до выхода книги.

Через три года историк и писатель Алекс Ритсема наткнулся на работу Колбергена в одной из библиотек Девентера.

В 2011 году именно Ритсема опубликовал книгу "Голландский путешественник на острове Вознесения" (A Dutch Castaway on Ascension Island), вернув миру забытую историю Линдерта Газенбоша.

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