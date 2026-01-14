Головоломка для взрослых и детей: нужно передвинуть всего одну спичку
В сети стремительно набирают популярность головоломки со спичками, которые уже стали хитом среди любителей логических вызовов. Такая задача сочетает в себе математику, креатив и пространственное мышление, заставляя мозг работать нестандартно.
Если вы любите головоломки, то есть шанс проверить свои умения разгадывать задачу, в которой нужно возвести число 3 в квадрат, пишет 24 Канал со ссылкой на Mind Your Logic.
Какая задача головоломки?
В этой задаче есть только одно условие – нужно добавить спичку. Для решения этой задачи надо знать правильный результат вычисления и уметь увидеть решение там, где, на первый взгляд, его нет.
Такая головоломка способна сломать схему мышления, тренировать концентрацию и развивать гибкость ума. Специалисты говорят, что это упражнение можно выполнять людям всех возрастов.
Внимательно рассмотрите картинку и подумайте над математической частью задачи. Нужно решить, где именно должна появиться дополнительная спичка, чтобы ответ стал правильным.
Пример головоломки / пример головоломки / Фото Mind Your Logic
Ответ головоломки
Результат возведения числа 3 во вторую степень – это 9. Для преобразования тройки в девятку с помощью спички, нужно было добавить одну палочку в верхнюю левую часть фигуры.
Ответ головоломки / Фото Mind Your Logic
Какая еще есть интересная головоломка?
Головоломка со спичками требует превратить выражение 6 х 7 = 39 в 5 х 7 = 35, передвинув только две спички, пишет OBOZ.UA. Это довольно интересно, поэтому советуем каждому попробовать.
