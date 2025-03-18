Эта инновация работает специфическим образом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting engineering.

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Как это работает

Гравитационная батарея базируется на принципе потенциальной энергии: когда массу (например, тяжелый блок или воду) поднимают, она накапливает энергию. Когда ее опускают, энергия превращается в электрическую через генератор или турбину.

В отличие от традиционных аккумуляторов, что со временем деградируют, гравитационная батарея не теряет емкость, пока ее механизмы исправны.

Пример Китая

Один из самых известных проектов – система EVx в китайском городе Рудонг, создана в сотрудничестве со швейцарской компанией Energy Vault.

Здание: 120-метровая башня, которая поднимает 24-тонные блоки;

Емкость: 100 мегаватт часов;

Пиковая мощность: 25 мегаватт;

Эффективность: более 80%;

Срок эксплуатации: 35 лет.

Блоки изготавливаются из доступных материалов (грунт, песок, переработанные отходы), что снижает затраты по сравнению с литий-ионными батареями.

Преимущества:

Долговечность и экологичность;

Отсутствие потребности в редких металлах;

Стабильность работы без потерь энергоемкости.

Вызовы:

Потребность в больших сооружениях или шахтах;

Ограничения для городских территорий через архитектурные и социальные факторы.

Эта технология не является универсальной, но может дополнять другие системы хранения энергии, такие как гидроаккумуляторы, водородные топливные элементы и тепловые аккумуляторы.

Если гравитационные батареи докажут свою экономическую эффективность, они могут стать важной частью энергетической инфраструктуры будущего.