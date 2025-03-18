Эта инновация работает специфическим образом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting engineering.
Смотрите также Неожиданное решение: на Волыни установили скамейки с солнечными панелями
Как это работает
Гравитационная батарея базируется на принципе потенциальной энергии: когда массу (например, тяжелый блок или воду) поднимают, она накапливает энергию. Когда ее опускают, энергия превращается в электрическую через генератор или турбину.
В отличие от традиционных аккумуляторов, что со временем деградируют, гравитационная батарея не теряет емкость, пока ее механизмы исправны.
Пример Китая
Один из самых известных проектов – система EVx в китайском городе Рудонг, создана в сотрудничестве со швейцарской компанией Energy Vault.
- Здание: 120-метровая башня, которая поднимает 24-тонные блоки;
- Емкость: 100 мегаватт часов;
- Пиковая мощность: 25 мегаватт;
- Эффективность: более 80%;
- Срок эксплуатации: 35 лет.
Блоки изготавливаются из доступных материалов (грунт, песок, переработанные отходы), что снижает затраты по сравнению с литий-ионными батареями.
Преимущества:
- Долговечность и экологичность;
- Отсутствие потребности в редких металлах;
- Стабильность работы без потерь энергоемкости.
Вызовы:
- Потребность в больших сооружениях или шахтах;
- Ограничения для городских территорий через архитектурные и социальные факторы.
Эта технология не является универсальной, но может дополнять другие системы хранения энергии, такие как гидроаккумуляторы, водородные топливные элементы и тепловые аккумуляторы.
Если гравитационные батареи докажут свою экономическую эффективность, они могут стать важной частью энергетической инфраструктуры будущего.