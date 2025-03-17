ИИ справился за 2 дня: как он решил проблему, которую ученые изучали годами
- Искусственный интеллект Google за два дня нашел решение научной проблемы, которую ученые исследовали более десяти лет, связанной с механизмом устойчивости супербактерий к антибиотикам.
- Ученые подтвердили свою гипотезу о механизме горизонтального переноса генов, используя Google AI co-scientist, показавший тот же результат.
Искусственный интеллект развивается невероятно стремительно. В то же время люди так же учатся использовать его умения в свою пользу.
Искусственный интеллект Google всего за два дня смог найти решение научной проблемы, которая десятилетиями оставалась неразгаданной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
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Ученые потратили годы на изучение
Речь идет о механизме устойчивости некоторых супербактерий к антибиотикам – проблему, которая ежегодно уносит миллионы жизней. На ее изучение группа исследователей из Имперского колледжа Лондона под руководством профессора Хосе Пенадеса потратила более десяти лет.
Ученые исследовали бактериофаги cf-PICIs, способные заражать различные виды бактерий. Они выдвинули гипотезу, что определенные вирусы используют "хвосты" других для переноса своей ДНК в клетку бактерии-хозяина. Проведенные эксперименты подтвердили эту теорию, открыв ранее неизвестный механизм горизонтального переноса генов.
ИИ пришел к тем же выводам
Прежде чем публично поделиться своими выводами, команда решила проверить их с помощью Google AI co-scientist – инструмента, созданного для поддержки научных исследований. Всего за два дня алгоритм предложил несколько вариантов объяснений, один из которых полностью совпадал с их гипотезой.
ИИ потратил на анализ 2 дня / Фото Pexels
Ученые отмечают, что даже если бы искусственный интеллект участвовал в исследовании с начала, это не заменило бы экспериментов, но могло бы значительно ускорить процесс формирования гипотезы и сэкономить годы исследований.
Несмотря на это, использование ИИ в науке остается спорным вопросом. Некоторые работы, созданные с его участием, оказываются недостоверными или невоспроизводимыми. Поэтому сейчас научное сообщество активно работает над разработкой методов проверки выводов и этических стандартов для использования ИИ в исследованиях.