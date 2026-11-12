Опередила свое время на 20 лет: забытая песня Ирины Билык стала вирусной среди молодежи

Зумеры снимают под нее видео, делятся своими впечатлениями и открывают для себя музыку певицы, созданную еще в начале 2000-х. Сама Ирина Билык уже отреагировала на новую волну популярности песни и призналась, что ей чрезвычайно приятно видеть такую реакцию молодежи, передает 24 Канал.

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Как песня Ирины Билык стала популярной среди зумеров

В TikTok пользователи активно используют песню "Ветер" Ирины Билык для создания видео. Кто-то просто подпевает композиции, другие делятся мыслями о творчестве певицы и сравнивают ее старые работы с современной музыкой.

Зумеры увлеклись ранним творчеством Ирины Билык: смотрите видео

Особое внимание привлек альбом "ОМА", в который и вошла эта песня. В комментариях под видео пользователи отмечают, что альбом имеет особое звучание, а его композиции были недооценены в свое время.

Некоторые также признались, что раньше не обращали внимания на творчество Ирины Билык, однако теперь открывают ее для себя. Другие же отмечают, что давно любят старые песни певицы и радуются, что молодежь наконец-то заинтересовалась ими.

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Молодежь активно снимает видео под песню "Ветер": смотрите видео

Многие отмечали, что звучание альбома "ОМА" опередило свое время и, возможно, именно поэтому пластинку не смогли должным образом оценить на момент выхода.

Что Ирина Билык сказала о популярности "Ветра"

Певица не осталась в стороне от тренда и отреагировала на новую популярность композиции в своем фейсбуке. Она призналась, что особенно тронута тем, что ее песню открывает для себя целое поколение.

Спустя 20 лет ветер все-таки изменил направление. Песню, которую тогда мало кто замечал, теперь поет целое поколение. Зумеры дышат этим ветром, а я просто слушаю и улыбаюсь. Кто бы мог подумать, что "Ветер" станет таким вечным и сильным?– написала Билык.

Также певица дала комментарий изданию "МУЗВАР", в котором рассказала о создании альбома "ОМА" и объяснила, почему в свое время его не смогли по достоинству оценить.

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Зумеры в восторге от раннего творчества Ирины Билык: смотрите видео

По словам Билык, в начале 2000-х слушатели не были готовы к такой музыке. В то же время певица вкладывала в альбом не только душу, но и значительные средства. В частности, за аранжировку каждой композиции она заплатила Евгению Ступке по 2 тысячи долларов.

Как отметила артистка, это было вдвое больше тогдашней рыночной стоимости, а таких цен в 1999 году практически не существовало.

"Но я сознательно шла на это, потому что хотела записать именно такую музыку. И вот сейчас, в 2026 году, люди наконец-то начинают слышать эти песни сердцем", – рассказала певица.

Ирина Билык / Фото из соцсетей артистки

Билык подчеркнула, что совершенно не жалеет о потраченных деньгах и довольна тем, что в свое время решилась создать именно такую пластинку.

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Мне чрезвычайно приятно, что сегодня этот альбом открыли для себя именно зумеры. Иногда я даже думаю: а может быть, я тогда писала его именно для них?– поделилась артистка.

"ОМА" / Обложка альбома

Она также объяснила, что хотела создать нечто отличное от популярной тогда поп-музыки, заставить слушателей задуматься о жизни и любви.