Випередила свій час на 20 років: забута пісня Ірини Білик стала вірусною серед молоді

Зумери знімають під неї відео, діляться власними враженнями та відкривають для себе музику співачки, створену ще на початку 2000-х. Сама Ірина Білик уже відреагувала на нову хвилю популярності пісні та зізналася, що їй надзвичайно приємно бачити таку реакцію молоді, передає 24 Канал.

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Як пісня Ірини Білик стала популярною серед зумерів

У TikTok користувачі активно використовують "Вітер" Ірини Білик для створення відео. Дехто просто підспівує композиції, інші діляться думками про творчість співачки та порівнюють її старі роботи із сучасною музикою.

Зумери захопилися ранньою творчістю Ірини Білик: дивіться відео

Особливу увагу привернув альбом "ОМА", до якого й увійшла ця пісня. У коментарях під відео користувачі зазначають, що платівка має особливе звучання, а її композиції були недооцінені свого часу.

Дехто також зізнався, що раніше не звертав уваги на творчість Ірини Білик, проте тепер відкриває її для себе. Інші ж наголошують, що давно люблять старі пісні виконавиці та радіють, що молодь нарешті зацікавилася ними.

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Молодь активно знімає відео під пісню "Вітер": дивіться відео

Чимало хто зазначав, що звучання альбому "ОМА" випереджало свій час і, можливо, саме тому платівку не змогли належно оцінити на момент виходу.

Що Ірина Білик сказала про популярність "Вітру"

Співачка не залишилася осторонь тренду та відреагувала на нову популярність композиції у своєму фейсбуці. Вона зізналася, що особливо зворушена тим, що її пісню відкриває для себе ціле покоління.

Через 20 років вітер все ж таки змінив напрям. Пісню, яку тоді мало хто помічав, тепер співає ціле покоління. Зумери дихають цим вітром, а я просто слухаю і усміхаюся. Хто б міг подумати, що "Вітер" стане таким вічним та сильним?– написала Білик.

Також виконавиця дала коментар виданню "МУЗВАР", у якому розповіла про створення альбому "ОМА" та пояснила, чому свого часу його не змогли повною мірою оцінити.

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Зумери в захваті від ранньої творчості Ірини Білик: дивіться відео

За словами Білик, на початку 2000-х слухачі не були готові до такої музики. Водночас співачка вкладала в платівку не лише душу, а й значні кошти. Зокрема, за аранжування кожної композиції вона заплатила Євгену Ступці по 2 тисячі доларів.

Як зазначила артистка, це було вдвічі більше за тодішню ринкову вартість, а таких цін у 1999 році практично не існувало.

"Але я свідомо йшла на це, тому що хотіла записати саме таку музику. І ось зараз, у 2026 році, люди нарешті починають чути ці пісні серцем", – розповіла співачка.

Ірина Білик / Фото з соцмереж артистки

Білик наголосила, що зовсім не шкодує про витрачені гроші та задоволена тим, що свого часу наважилася створити саме таку платівку.

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Мені надзвичайно приємно, що сьогодні цей альбом відкрили для себе саме зумери. Іноді я навіть думаю: а можливо, я тоді писала його саме для них?– поділилася артистка.

"ОМА" / Обкладинка альбому

Вона також пояснила, що хотіла створити щось відмінне від популярної тоді попмузики, змусити слухачів замислюватися над життям і любов'ю.