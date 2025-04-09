Разложил все на свои места: как Иван Багряный давал интервью BBC и где его можно прочитать
- Иван Багряный пытался донести миру правду об СССР, в частности в интервью для BBC, которое остается малоизвестным.
- В разговоре с британским журналистом Багряный объяснил, почему раскулачивание украинских крестьян было политическим со стороны советских оккупантов.
Иван Багряный –известный украинский писатель –после бегства из СССР пытался всеми силами донести западному миру о том, что "красная империя" –абсолютное зло. И даже дал интервью британскому BBC.
Для многих это интервью, к сожалению, остается неизвестным. Почему его стоит прочитать и как это можно сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на книжную блогершу Александру Кошелеву.
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Что известно об интервью Багряного для BBC
Блогер Александра Кошелева в TikTok поделилась необычным фактом, который узнала во время написания дипломной работы в университете. Блогерша отмечает, что в интернете об интервью Ивана Багряного для BBC нет никакой информации. Однако она нашла это интервью в работе Александра Шугая, которую она читала для научной работы.
В своем разговоре Багряный основательно объяснял, почему положение украинцев в СССР особенно тяжелое. Блогерша привела интересный отрывок:
Журналист: "Почему вы все подчеркиваете несчастливое положение Украины в СССР? Разве не у всех одинаковая судьба?"
Иван Багряный: "Российский народ действительно тоже был раскулачен и обижен большевиками. Но существует одна разница. Тогда как в России раскулачивание было только социальной "реформой", в Украине это было еще и "реформой" национальной – кампанией уничтожения национального сопротивления московской оккупации местного населения. Доказательствами этого является то, что в России раскулаченных по сравнению было мало. Их никуда не высылали, не выбрасывали с детьми на снег и не вывозили полуголыми на голодную и холодную смерть в Сибирь.
У раскулаченного российского кулака отбирали только землю и скот. А сам он шел работать на производство или даже в тот же колхоз. У украинского же кулака отобрано землю, скот, дом, все пожитки и свободу, и родину. Его с маленькими детьми вывозили далеко на край света. И подход к украинскому крестьянину был не социальный, а политический и национальный. Его раскулачивали не за богатство, а за политическую и национальную "неблагонадежность".
В конце этого разговора Багряный подарил журналисту экземпляр памфлета "Почему я не хочу возвращаться в СССР?" и книгу "Сад Гетсиманский".
Больше об интервью Ивана Багряного: смотрите видео
Прочитать полный текст этого интервью сейчас можно только в первом томе труда "Иван Багряный: новое и неизвестное" Александра Шугая. Однако, к сожалению, сейчас этой книги нет в продаже, то же нужно ждать нового тиража или одолжить книгу у знакомых. В свободном доступе текста разговора, к сожалению, нет.