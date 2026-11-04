Запорожский казак, ставший правителем другого государства: малоизвестная история Ивана Подковы

В то же время его происхождение до сих пор остается предметом дискуссий среди исследователей, ведь существует сразу несколько версий относительно его родовых корней. О жизненном пути Ивана Подковы, его военных походах и правлении в Молдове рассказывает Украинский институт национальной памяти.

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Что известно о происхождении Ивана Подковы

Точное происхождение Ивана Подковы остается неизвестным. По одной из версий, он был братом молдавского князя Ивана III Воде Лютого, который боролся за независимость Молдавского княжества от Османской империи и погиб от рук турок в 1574 году. Другие исследователи предполагают, что будущий казацкий предводитель происходил из венгерской семьи Баториев или имел армянские корни.

Считается, что Подкова родился в 1533 году на Брацлавщине или в Молдове. Точной даты его рождения исторические источники не сохранили. Существуют также легенды о его детстве. По преданию, татары похитили мальчика еще младенцем, однако казаки спасли его и воспитали как воина.

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Иван Подкова / Портрет Натальи Павлусенко

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Свое известное прозвище Иван Подкова получил благодаря необычайной физической силе. Согласно легендам, он был ростом более двух метров, обладал крепким телосложением и мог собственными руками разогнуть подкову. В письменных источниках казака также упоминали как Ивана Серпягу, Карапета Серпегу и Иоана Вирменина.

В 1556 году Иван Подкова появился на Запорожской Сечи уже со своим полком. Он прославился морскими походами на Очаков, Кафу (ныне Феодосия) и Гезлев (ныне Евпатория). В этих городах действовали большие рынки работорговли.

Сначала Подкова участвовал в походах под предводительством Самойла Кишки, а впоследствии сам возглавил казацкие флотилии.

Как запорожский казак стал господарем Молдовы

В 1577 году Иван Подкова откликнулся на призыв молдаван, страдавших от османского господства. Вместе с казацким войском под предводительством Якова Шаха он выступил против правителя Петра VI Кульгавого, которого поддерживала Османская империя.

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Решающая битва произошла на реке Прут. Казаки во главе с Подковой разгромили молдавское войско Петра Кульгавого и шеститысячный турецкий отряд. После победы 29 ноября 1577 года они вошли в столицу княжества – город Яссы. Там Ивана Подкову провозгласили правителем Молдовы.

Однако удержать власть надолго казаку не удалось. Его правление длилось всего два месяца. За это время Подкова успел одержать еще несколько побед над турецкими войсками и сторонниками Петра Кульгавого.

Весной 1578 года против Молдовы выступили значительные силы Османской империи, Крымского ханства и трансильванские войска Христофора Батория. Противостоять такому наступлению Подкова не смог и был вынужден отступить на Подолье.

На Подолье казацкого предводителя арестовал брацлавский воевода Януш Збаражский. После этого Подкову отправили в Варшаву, где Вальный сейм Речи Посполитой приговорил его к казни.

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Ивана Подкову приговорили к казни / Портрет из польской хроники XVII века

Приговор был приведен в исполнение 16 июня 1578 года на одной из главных площадей Львова. По свидетельству итальянского дипломата Филиппа Талдуччи, Подкова прибыл на казнь под конвоем, однако не был связан. Перед смертью он обратился к присутствующим с последним словом, а затем сам положил голову на плаху.

Казак принял смерть достойно, по-рыцарски. После казни запорожцы похитили тело своего предводителя и перевезли его в Канев. Там Ивана Подкову похоронили на территории Каневского монастыря, рядом с могилой Самойла Кишки.